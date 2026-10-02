Da li je maslinovo ulje dobro za lice? Evo kome može da koristi, a kome da napravi problem

Da li je maslinovo ulje dobro za kožu i lice? Dermatolozi otkrivaju kome može da koristi, a ko bi trebalo da ga izbjegava.

Izvor: Shutterstock

Ako volite preparate za njegu kože na bazi ulja, možda ste se zapitali da li biste mogli da koristite i maslinovo ulje koje već imate u kuhinji. Ono je bogato zdravim mastima i antioksidansima, a vijekovima se koristi u različite svrhe njege kože.

Ipak, činjenica da je maslinovo ulje dobro za ishranu ne znači automatski da je najbolji izbor za lice. Kod nekih tipova kože može da pomogne, dok kod drugih može da izazove probleme, naročito ako ste skloni aknama.

Evo šta dermatolozi kažu o korišćenju maslinovog ulja za kožu.

Možda će vas zanimati Jedno ulje i za kožu i za kosu: Podmlađuje, briše ožiljke ali i oporavlja suvu i neposlušnu kosu

Maslinovo ulje može da pomogne veoma suvoj koži

Maslinovo ulje sadrži mononezasićene masne kiseline i antioksidanse, zbog čega može da ima hidratantno i zaštitno dejstvo.

Kod veoma suve ili oštećene kože može da pomogne da se smanji gubitak vode i ojača zaštitna barijera kože.

„Kožna barijera oslanja se na lipide koji drže ćelije kože zajedno. Kada je vreme hladno, grejanje dodatno isušuje kožu, zbog čega ona može postati suva i ispucala“, objašnjava dermatološkinja Neda Mer.

Maslinovo ulje može da napravi dodatni zaštitni sloj na koži i tako pomogne da se vlaga duže zadrži.

Ima antioksidativna i protivupalna svojstva

Još jedna potencijalna prednost maslinovog ulja jeste sadržaj antioksidanasa i jedinjenja sa protivupalnim svojstvima.

Pojedina jedinjenja iz maslinovog ulja mogu da podrže procese koji učestvuju u obnavljanju kože, uključujući stvaranje kolagena.

Zbog sadržaja zdravih masti i vitamina, maslinovo ulje se povezuje i sa boljom elastičnošću kože i smanjenjem vidljivosti finih linija.

Ipak, to ne znači da maslinovo ulje treba posmatrati kao zamenu za proverene proizvode protiv znakova starenja.

Maslinovo ulje u preparatima za negu

Izvor: Oksana Mizina/Shutterstock

Maslinovo ulje može da bude loš izbor za kožu sklonu aknama

Iako može da odgovara veoma suvoj koži, maslinovo ulje nije dobar izbor za svakoga.

Ako imate masnu kožu ili ste skloni aknama, njegovo nanošenje na lice može da bude problematično.

Teška ulja mogu doprinijeti zapušavanju pora i pojavi novih nepravilnosti.

"Kada govorimo o problemima povezanim sa prekomjernim lučenjem sebuma, kao što su akne, maslinovo ulje može biti jedan od lošijih proizvoda za nanošenje na kožu jer može da zapuši pore i izazove pogoršanje akni", objašnjava dr Mer.

Zato bi osobe sa masnom kožom i sklonošću ka aknama trebalo da budu posebno oprezne.

Izvor: Shutterstock

Ne koristite maslinovo ulje prije izlaganja suncu

Još jedna važna stvar: maslinovo ulje ne treba nanositi na kožu prije izlaganja suncu kao zamjenu za zaštitu od UV zračenja.

Dermatolozi upozoravaju da nanošenje ulja bez odgovarajuće zaštite može povećati rizik od oštećenja kože usljed sunca.

Ako izlazite napolje, koristite kremu sa odgovarajućim zaštitnim faktorom i ne oslanjajte se na maslinovo ulje kao zaštitu od sunca.

Fleke na rukama

Izvor: Verediana Hille/Shutterstock

Da li je maslinovo ulje dobro za lice?

Odgovor nije jednostavan. Za veoma suvu i oštećenu kožu maslinovo ulje može da bude koristan dodatni sloj koji pomaže zadržavanju vlage, dok kod kože sklone aknama može da napravi više problema nego koristi.

Estetičarka Ana Babajan navodi da maslinovo ulje uglavnom ostaje na površini kože i pravi zaštitnu barijeru, umjesto da njegovi sastojci prodiru duboko u kožu.

Sa druge strane, dermatološkinja Neda Mer smatra da upravo ta osobina može biti korisna kod veoma suve kože i ekcema, jer sprečava prekomjeran gubitak vode.

Zbog toga je tip kože ključan kada odlučujete da li ćete koristiti maslinovo ulje.

Maslinovo ulje nije rješenje za fleke i hiperpigmentaciju

Iako sadrži antioksidanse, ne treba očekivati da će maslinovo ulje ukloniti tamne fleke ili hiperpigmentaciju.

Štaviše, ako ga nanosite ujutru, a zatim izložite kožu suncu bez odgovarajuće zaštite, postojeći problemi sa pigmentacijom mogu se pogoršati.

Zato maslinovo ulje nije zamjena za proizvode namijenjene tretiranju hiperpigmentacije niti za kremu sa zaštitnim faktorom.

Izvor: Shutterstock

Kako koristiti maslinovo ulje za kožu?

Ako ipak želite da probate maslinovo ulje, dermatološkinja Neda Mer savjetuje da ga koristite uveče, nakon tuširanja, na vlažnoj koži.

Kožu najprije nježno posušite, a zatim nanesite nekoliko kapi ulja preko uobičajene hidratantne kreme. Na taj način ulje može da pomogne da se vlaga zadrži u koži.

Ovaj način primjene je prikladniji za veoma suve dijelove tijela, poput šaka, podlaktica i nogu, nego za lice sklono aknama.

Ako koristite maslinovo ulje, birajte kvalitetno, nerafinisano ekstra djevičansko maslinovo ulje i prije nanošenja uradite mali test na dijelu kože.

Koja ulja su bolja alternativa?

Ako imate masnu ili kožu sklonu aknama, postoje ulja koja su lakše teksture i mogu biti pogodnija za njegu kože.

Jojobino ulje

Dermatolozi često izdvajaju jojobino ulje jer je po sastavu slično prirodnom sebumu kože.

Zbog toga se lako razmazuje i može da pruži hidrataciju bez osjećaja teškog sloja na koži. Jojobino ulje se koristi i za umirivanje i njegu kože.

Ulje čajnog drveta

Ulje čajnog drveta poznato je po antibakterijskim svojstvima i često se koristi u proizvodima namijenjenim koži sklonoj aknama.

Međutim, čisto etarsko ulje čajnog drveta ne treba nanositi nerazblaženo direktno na kožu jer može izazvati iritaciju. Bezbjednije je koristiti preparate koji ga već sadrže u odgovarajućoj koncentraciji.

Ulje marakuje

Ako tražite ulje za njegu zrelije kože, jedna od opcija je ulje marakuje, koje sadrži esencijalne masne kiseline i vitamin C.

Može da doprinese mekšem i blistavijem izgledu kože, dok vitamin C kao antioksidans pomaže u zaštiti kože od slobodnih radikala.