FEST otvoren "Zlatnim rezom 42": Zafranovićev film o stradanju djece Kozare premijerno prikazan u Beogradu

Međunarodni filmski festival FEST otvoren je u Beogradu premijerom filma "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare" Lordana Zafranovića o stradanju u Jasenovcu.

Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Međunarodni filmski festival FEST otvoren je večeras u Beogradu premijerom filma "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare" hrvatskog režisera Lordana Zafranovića, koji govori o stradanju srpske djece u ustaškom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata u zločinačkoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH).

Premijera "Zlatnog reza", koji traje oko četiri časa, održana je u plavoj dvorani, a sutra će film biti prikazan i u Banjaluci.

Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Otvarajući festival pred prepunom salom u Centru "Sava", Zafranović je zahvalio kolegama, te istakao da je film posvećen svima koji su na zvjerski način ubijeni.

"Moramo da ih se sjećamo i da ih poštujemo i da tražimo od njih oprost u ime onih koji su to napravili", rekao je Zafranović.

Programski direktor FEST-a Dragan Jeličić poželio dobrodošlicu svima, predstavio program, a pročitana su i pisma režisera Emira Kusturice i Nikite Mihalkova, koji je naveo da je ovaj film važno istorijsko i umjetničko djelo, posebno za srpski narod i slovenski svijet.

Kusturica je u pismu naveo da je Lordan na najveličanstveniji način odao poštu srpskom narodu.

Izvor: YouTube/TS Media Serije i Filmovi

U publici su bile ličnosti iz javnog i kulturnog života, ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić, vladika pakrački Jovan, akademik Matija Bećković, predstavnici ambasada.

FEST će trajati do 11. oktobra, a na festivalu će biti prikazano više od 100 filmova iz više od 50 nacionalnih kinematografija.

Film "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare", u produkciji "TS Media", nastao je prema scenariju Arsena Diklića i Zafranovića iz 1986. godine.

Radnja filma smještena je u vrijeme raspada Jugoslavije 1941. godine, kada je, pod pokroviteljstvom nacističke Njemačke, osnovana kvinslinška NDH, u okviru koje je formiran Jasenovac, logor smrti u kojem su ubijani muškarci, žene i djeca.

Kroz isprepletane perspektive žrtava i počinilaca, Zafranović istražuje anatomiju zla, gdje Srbi, Jevreji, Romi i hrvatski antifašisti stradaju od ruku osmorice ustaških ubica, od kojih se jedan nakratko pobuni, ali i sam postaje žrtva zla kojem služi.

Kako bi događaji iz ljeta 1942. godine bili prikazani što vjerodostojnije, za potrebe filma izgrađena je kompleksna scenografija na više lokacija u Srbiji, koju je osmislio Milenko Jeremić, jedan od najznačajnijih domaćih scenografa, koji je sa Zafranovićem sarađivao i na filmu "Okupacija u 26 slika".

Autorsku i glumačku ekipu, predvođenu Zafranovićem, čini više od 100 glumaca i više od 60 profesionalaca iz cijelog regiona, među kojima Miki Manojlović, Aleksej Bjelogrlić, Milan Marić, Katarina Radivojević, Rene Bitorajac, Leon Lučev.

Zafranović je dobitnik nagrade "Beogradski pobednik" 51. FEST-a za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.