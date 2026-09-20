Carska pita sa tikvicama, sirom i slaninom: Sve sastojke samo pomiješajte, a rerna će odraditi ostatak posla

Uživajte u sočnoj pite sa tikvicama, sirom i slaninom, koja se brzo priprema i savršena je uz jogurt ili kiselo mlijeko.

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Kada imate tikvice, a ne želite da provodite mnogo vremena pored šporeta, ova carska pita je jedan od onih recepata koji se samo umute i ubace u rernu.

Tikvice joj daju sočnost, sir oštrinu, a slanina dovoljno izražen ukus da može da se posluži i kao samostalan obrok. Najljepša je dok je još topla, uz jogurt ili kiselo mlijeko, ali je ukusna i kada se ohladi.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

domaća Kategorija: pita

pita Porcije / količina: 8

8 Energetska vrijednost po porciji: 380 kcal

380 kcal Vrijeme pripreme: 25 min

25 min Vrijeme termičke obrade: 30 min

30 min Ukupno vrijeme: 55 min

Sastojci

3 jaja

100 ml ulja

500 g tikvica

100 g slanine

100 g fete ili drugog punomasnog sira

300 g brašna

1 kesica praška za pecivo

2 kašike kisele pavlake

5 kašika griza

so i crni biber po ukusu

Priprema

Korak 1: Pripremite tikvice

Tikvice operite i izrendajte na krupnije rende. Posolite ih i ostavite 15–20 minuta da puste višak vode. Zatim ih dobro ocijedite rukama ili kroz čistu kuhinjsku krpu. Ovo je važno kako pita ne bi bila gnjecava.

Korak 2: Pripremite dodatke

Slaninu sitno isjeckajte, a fetu ili drugi sir izmrvite. Nema potrebe da se slanina prethodno prži, jer će se lijepo ispeći zajedno sa pitom.

Korak 3: Umutite smjesu

Jaja umutite žicom, pa dodajte ulje, dobro ocijeđene tikvice, slaninu, sir i kiselu pavlaku. Ubacite griz, brašno i prašak za pecivo, pa začinite biberom i po potrebi sa još malo soli. Sve dobro promiješajte da se sastojci ravnomjerno rasporede i da dobijete gustu, ujednačenu smjesu.

Korak 4: Sipajte u pleh

Pleh ili vatrostalnu posudu podmažite uljem i sipajte pripremljenu smjesu. Rasporedite je u ravnomjernom sloju i poravnajte površinu.

Korak 5: Ispecite pitu

Rernu prethodno zagrijte na 180 stepeni, pa pecite oko 25–30 minuta, odnosno dok pita ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju i ne bude čvrsta u sredini.

Korak 6: Poslužite

Ostavite je nekoliko minuta da se prohladi, pa isijecite na kocke. Poslužite uz jogurt, kiselo mlijeko ili kefir, a po želji dodajte domaći sir, suhomesnate proizvode ili svježu salatu.