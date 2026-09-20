Carska pita sa tikvicama, sirom i slaninom: Sve sastojke samo pomiješajte, a rerna će odraditi ostatak posla

Uživajte u sočnoj pite sa tikvicama, sirom i slaninom, koja se brzo priprema i savršena je uz jogurt ili kiselo mlijeko.
Kada imate tikvice, a ne želite da provodite mnogo vremena pored šporeta, ova carska pita je jedan od onih recepata koji se samo umute i ubace u rernu.
Tikvice joj daju sočnost, sir oštrinu, a slanina dovoljno izražen ukus da može da se posluži i kao samostalan obrok. Najljepša je dok je još topla, uz jogurt ili kiselo mlijeko, ali je ukusna i kada se ohladi.
Osnovne informacije
- Kuhinja: domaća
- Kategorija: pita
- Porcije / količina: 8
- Energetska vrijednost po porciji: 380 kcal
- Vrijeme pripreme: 25 min
- Vrijeme termičke obrade: 30 min
- Ukupno vrijeme: 55 min
Sastojci
- 3 jaja
- 100 ml ulja
- 500 g tikvica
- 100 g slanine
- 100 g fete ili drugog punomasnog sira
- 300 g brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- 2 kašike kisele pavlake
- 5 kašika griza
- so i crni biber po ukusu
Priprema
Korak 1: Pripremite tikvice
Tikvice operite i izrendajte na krupnije rende. Posolite ih i ostavite 15–20 minuta da puste višak vode. Zatim ih dobro ocijedite rukama ili kroz čistu kuhinjsku krpu. Ovo je važno kako pita ne bi bila gnjecava.
Korak 2: Pripremite dodatke
Slaninu sitno isjeckajte, a fetu ili drugi sir izmrvite. Nema potrebe da se slanina prethodno prži, jer će se lijepo ispeći zajedno sa pitom.
Korak 3: Umutite smjesu
Jaja umutite žicom, pa dodajte ulje, dobro ocijeđene tikvice, slaninu, sir i kiselu pavlaku. Ubacite griz, brašno i prašak za pecivo, pa začinite biberom i po potrebi sa još malo soli. Sve dobro promiješajte da se sastojci ravnomjerno rasporede i da dobijete gustu, ujednačenu smjesu.
Korak 4: Sipajte u pleh
Pleh ili vatrostalnu posudu podmažite uljem i sipajte pripremljenu smjesu. Rasporedite je u ravnomjernom sloju i poravnajte površinu.
Korak 5: Ispecite pitu
Rernu prethodno zagrijte na 180 stepeni, pa pecite oko 25–30 minuta, odnosno dok pita ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju i ne bude čvrsta u sredini.
Korak 6: Poslužite
Ostavite je nekoliko minuta da se prohladi, pa isijecite na kocke. Poslužite uz jogurt, kiselo mlijeko ili kefir, a po želji dodajte domaći sir, suhomesnate proizvode ili svježu salatu.
Važan savjet:
Oprezno sa solju. Feta i slanina su već slani, pa smjesu prvo probajte prije nego što dodate veću količinu soli.