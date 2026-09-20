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Carska pita sa tikvicama, sirom i slaninom: Sve sastojke samo pomiješajte, a rerna će odraditi ostatak posla

Carska pita sa tikvicama, sirom i slaninom: Sve sastojke samo pomiješajte, a rerna će odraditi ostatak posla

Izvor Stvar ukusa
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Uživajte u sočnoj pite sa tikvicama, sirom i slaninom, koja se brzo priprema i savršena je uz jogurt ili kiselo mlijeko.

Carska pita sa tikvicama, sirom i slaninom Izvor: Foto: Profimedia

Kada imate tikvice, a ne želite da provodite mnogo vremena pored šporeta, ova carska pita je jedan od onih recepata koji se samo umute i ubace u rernu.

Tikvice joj daju sočnost, sir oštrinu, a slanina dovoljno izražen ukus da može da se posluži i kao samostalan obrok. Najljepša je dok je još topla, uz jogurt ili kiselo mlijeko, ali je ukusna i kada se ohladi.

Osnovne informacije

  • Kuhinja: domaća
  • Kategorija: pita
  • Porcije / količina: 8
  • Energetska vrijednost po porciji: 380 kcal
  • Vrijeme pripreme: 25 min
  • Vrijeme termičke obrade: 30 min
  • Ukupno vrijeme: 55 min

Sastojci

  • 3 jaja
  • 100 ml ulja
  • 500 g tikvica
  • 100 g slanine
  • 100 g fete ili drugog punomasnog sira
  • 300 g brašna
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 2 kašike kisele pavlake
  • 5 kašika griza
  • so i crni biber po ukusu

Priprema

Korak 1: Pripremite tikvice

Tikvice operite i izrendajte na krupnije rende. Posolite ih i ostavite 15–20 minuta da puste višak vode. Zatim ih dobro ocijedite rukama ili kroz čistu kuhinjsku krpu. Ovo je važno kako pita ne bi bila gnjecava.

Korak 2: Pripremite dodatke

Slaninu sitno isjeckajte, a fetu ili drugi sir izmrvite. Nema potrebe da se slanina prethodno prži, jer će se lijepo ispeći zajedno sa pitom.

Korak 3: Umutite smjesu

Jaja umutite žicom, pa dodajte ulje, dobro ocijeđene tikvice, slaninu, sir i kiselu pavlaku. Ubacite griz, brašno i prašak za pecivo, pa začinite biberom i po potrebi sa još malo soli. Sve dobro promiješajte da se sastojci ravnomjerno rasporede i da dobijete gustu, ujednačenu smjesu.

Korak 4: Sipajte u pleh

Pleh ili vatrostalnu posudu podmažite uljem i sipajte pripremljenu smjesu. Rasporedite je u ravnomjernom sloju i poravnajte površinu.

Korak 5: Ispecite pitu

Rernu prethodno zagrijte na 180 stepeni, pa pecite oko 25–30 minuta, odnosno dok pita ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju i ne bude čvrsta u sredini.

Korak 6: Poslužite

Ostavite je nekoliko minuta da se prohladi, pa isijecite na kocke. Poslužite uz jogurt, kiselo mlijeko ili kefir, a po želji dodajte domaći sir, suhomesnate proizvode ili svježu salatu.

Važan savjet:

Oprezno sa solju. Feta i slanina su već slani, pa smjesu prvo probajte prije nego što dodate veću količinu soli.

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Tagovi

recepti recept Mondo kuhinja

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