Čuveni kreator još prije pola vijeka dao bezvremenske modne savjete: "Ekskluzivnost nameće cijenu, napor je obući se"

Francuski modni kreator Pjer Karden po prvi put je gostovao u Beogradu 1975. godine, kada je istakao da su Beograđanke bile bolje obučene od žena iz Njujorka, ali i da moda nije naivna stvar.

Izvor: Youtube/RTS Trezor/Printscreen

Godine 1975. Beograd je po prvi put posjetio čuveni francuski modni kreator Pjer Karden, za kog je u tom momentu radilo preko 25.000 ljudi u 250 fabrika.

U intervjuu za emisiju TV Feljton, govorio je o utiscima koje je stekao tokom boravka u Jugoslaviji, naglašavajući da su žene u Beogradu bolje obučene nego žene u Njujorku.

"Visoka moda je laboratorija ideja"

Već tada, u intervjuu sa Momom Kaporom i Jovanom Ćirilovim, bilo je aktuelno pitanje da li visoka moda postaje masovna moda.

"Visoka moda je laboratorija ideja. U njoj se stvaraju forme, nove linije, novi materijali, uz pomoć svih zaposlenih u kući. Oni te ideje prenose na takozvane bijele materije, platna na kojima se još uvijek modelira, a kasnije se tek pristupa krojenju.

Zatim se počinje sa probama na manekenima i mladim djevojkama, i na njima se zapaža da li je ideja kroja dobra, da li je boja jaka ili ne. Ako je boja pretjerano jaka, uklanjaju se detalji, u protivnom, ako je pretjerano neupadljiva, mogu se dodati mnogi detalji i jednoga dana, otprilike poslije dva mjeseca rada u laboratoriji, počinjemo da ih prikazujemo javno", objasnio je Karden.

Neke su i tada bile spremne da plate za unikate

Iako je prošlo više od 50 godina od intervjua, snimci svjedoče da su žene i tada bile spremne da plate više za ekskluzivnije komade odeće:

"Kada se radi o unikatima, onda su ti modeli veoma skupi. Kada se prodaje ženama koje žele da budu ekskluzivne po materijalu, boji, originalnosti, dakle, spremne su dobro da plate. Ekskluzivnost nameće cijenu.

U isto vrijeme, to je i cijena kvaliteta, ali kada je riječ o kreaciji, o modelu, odlučujuće je to što je u pitanju unikat. Kada se modeli prodaju trgovcima, oni ih kopiraju, umnožavaju, i to već pojeftinjuje modele, jer ne prolaze kroz laboratoriju. Oni modele kopiraju na materijale koje oni odaberu, i one modele koje mi prodajemo za milion franaka u prodaji dobijaju druge cijene, 10 do 20 puta manje nego kod nas."

Beograđani bili u korak sa Evropljanima

Neizostavno pitanje bilo je i na temu jugoslovenske mode, na koje je Karden odgovorio:

"Iskreno govoreći, maločas sam to rekao, našao sam se ispred Jugoeksporta u centru grada i bio sam veoma iznenađen kada sam vidio da su žene bolje obučene nego žene u Njujorku.

Ne poznajem dobro čitav grad, ali tamo gdje sam prolazio, ljudi su bili veoma dobro obučeni. Nema razlike između Francuskinja, Njemica i vaših žena."

Savjeti koje je tad uputio ispostavili su se kao bezvremenski

I nakon više od pola vijeka, modni savjeti koje je Pjer tada imao za Beograđane mogu da se primijene i u današnjem životu.

"Da bi čovjek bio elegantan, treba sebe da poznaje. Ako je debeo, mali, visok, treba da zna da ne može nositi neke ekscentrične stvari. Treba se istaći jednostavnošću boje i forme.

Modu ne treba posmatrati samo kao prizor sa naslovnih strana modnih časopisa, gdje se nalaze djevojke sa nogama u vazduhu. Moda je mnogo više od toga, ona ima socijalni vid, moralni. Djevojka koja se oblači ekscentrično odaje svoj karakter, svoju kupovnu moć, da li je bogata ili siromašna, socijalni aspekt, moralni. Napor je obući se", zaključio je neprevaziđeni Pjer Karden.

Ceo intervju pogledajte u nastavku:

Pjer Karden u Beogradu 1975. Izvor: Youtube/Dokumentarna Riznica

(MONDO)