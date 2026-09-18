5 modela čizama koje će vladati ulicama svjetskih prestonica: Udobne i moderne, a noge u njima super izgledaju

Da li već imate spremne čizme za nastupajuću sezonu? Evo modela koji će biti top trend.

Izvor: photo-lime/Shutterstock

Dok planiramo promjenu garderobe i novi stil za hladnije dane, vrijeme je i da pretresemo cipelarnike i provjerimo kojim cipelama i čizmama bi trebalo da ih osvježimo. Ove sezone bajkerske čizme ne silaze sa modnih radara, a novi modeli donose savršen balans između robusnog, autentičnog izgleda i prefinjenih detalja.

Bez obzira na to da li više volite visoke luksuzne modele ili tražite savršenu opciju za svaki dan, ovih pet modela će u nastupajućoj sezoni diktirati pravila igre na ulicama.

Miu Miu Sienna Leather Boots

Model od kog je sve počelo i koji je postavio standarde za savremeni bajkerski trend. Ove čizme odlikuje vrhunska crna teleća koža sa izraženim kontrastnim teksturama, prepoznatljivim kaiševima i masivnim metalnim kopčama duž cijele sare. Idealne su za slojevito kombinovanje i daju skup, dizajnerski pečat svakom autfitu.

Miu Miu Sienna braon bajkerske čizme

Izvor: Promo

Acne Studios

Ultra-moderna interpretacija klasičnog bajkerskog stila. Kod ovog modela je savršeno pogođena visina sare tako da noge izgledaju fantastično, a upečatljive metalne kopče ostavljaju snažan estetski utisak. Odlično se slažu sa jesenjim mantilima i donose pravu mjeru oštrine u svakodnevni izgled.

braon bajkerske čizme Acne Studios

Izvor: Promo

Dries Van Noten Dakota

Visoka moda je odgovorila kroz Dries Van Noten Dakota model spajajući eleganciju klasičnih jahaćih čizama sa bajkerskim stilom na uglađenoj koži. Zbog svog jednostavnog dizajna bez komplikovanih kopčanja, lako se uklapaju u brze jutarnje kombinacije.

braon cizme

Izvor: Promo

Frye 12R

Za one koji traže stopostotni, tradicionalni bajkerski izgled, kultni američki brend Frye nudi svoj legendarni model 12R. Ove čizme su sinonim za autentični moto stil jer su napravljene od teške, robusne kože koja sa godinama nošenja dobija patinu i izgleda sve bolje. Prepoznatljiv metalni prsten na članku i bočni kaiševi daju im onaj pravi, beskompromisni izgled, zbog čega ih djevojke obožavaju u kombinaciji sa ležernim teksas suknjama.

bajkerske čizme crne

Izvor: Promo

GANNI braon bajkerske čizme

Skandinavski brend GANNI ponudio je ove sezone model koji donosi specifičnu promjenu forme sa upečatljivim četvrtastim vrhom i stabilnom štiklom. Njihova tamnosmeđa nijansa antilop kože savršeno se uklapa u jesenje tonove, dok metalne nitne i diskretni kaiševi daju pravu mjeru rokerskog šika bez osjećaja težine. Ove čizme već uveliko dominiraju feed-ovima i predstavljaju sjajan izbor za opuštene dnevne varijante.

bajkerske braon čizme

Izvor: Promo / MyTheresa

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