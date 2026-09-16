Zaboravite crnu bajker jaknu: Novi modeli od imitacije kože su hit na modnoj sceni

Moderne kožne jakne ćemo nositi već u prvim jesenjim danima.

Izvor: Instagram / highhishe

Kožna jakna jedan je od rijetkih komada odjeće koji nikada nije u potpunosti izašao iz mode. Nekada je bila simbol bunta, rokenrola i mladalačke subkulture, a danas je ravnopravan element elegantne, poslovne i svakodnevne garderobe.

Upravo je ta prilagodljivost razlog zbog kojeg joj se vraćamo gotovo svake jeseni. No ako je suditi prema aktuelnim kolekcijama i modnim revijama, ove sezone klasična crna bajker jakna dobija ozbiljnu konkurenciju.

U fokusu su modeli koji izgledaju kao da su pronađeni u nekom vintidž butiku, ali su istovremeno dovoljno savremeni da se lako uklope u današnju garderobu.

Posebno su zanimljive kratke kožne jakne ravnog kroja sa košulja-ovratnikom i našivenim džepovima. Takvi modeli imaju pomalo utilitaran karakter, no upravo ih jednostavna silueta čini vrlo nosivima.

Možemo ih nositi uz široke farmerke i patike, ali i uz ženstvenu midi suknju, baletanke ili čak elegantne pantalone.

Za one koje preferiraju nešto efektniju siluetu, tu su predimenzionirane motociklističke jakne. Nakon nekoliko sezona u kojima su oversized modeli dominirali garderobama, sada dobijaju još izraženija zaobljena ramena, šire rukave i opušten kroj.

Inspiraciju možemo pronaći u luksuznim kolekcijama kuća poput Sen Loren i Kloe, gdje kožna jakna više nije samo praktičan komad, već ključni element cijele kombinacije. Takve modele najbolje je nositi upravo kroz kontrast.

Pogledajte ih u galeriji slika.

Oversized kožna jakna uz usku majicu i ravne farmerke stvara ležeran dnevni look, dok će uz svilenu ili satensku suknju dobiti ženstveniji karakter. Odlično funkcioniše i uz široke elegantne pantalone, posebno ako želimo da spojimo strože krojeve s dozom nonšalancije.

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Pogledajte 00:12 Moda za ljubitelje crne boje Izvor: instagram/styleformula.daily Izvor: instagram/styleformula.daily

Tekst: Diva / Lepa&Srećna