Objavljena lista najboljih srpskih predjela: Na neke specijalitete možda ne biste nikada pomislili

Na listi se nalaze neka očekivana jela poput gibanice ili pihtija, ali i nekoliko primjera na koje vjerovatno ne biste pomislili.

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Možda živa pljeskavica ili svrljiški belmuž nisu specijaliteti popularni u svim dijelovima Srbije, ali su se našli na najnovijoj listi najboljih srpskih predjela koju je sastavio gastronomski portal Taste Atlas.

Spisak se zasniva na ocjenama korisnika platforme, ali naravno, ne treba ga posmatrati kao konačan globalni sud o hrani.

Kako se napominje, cilj je da se promovišu kvalitetna lokalna jela, podstakne ponos na tradicionalnu kuhinju i probudi radoznalost za jela koja još niste probali.

Na listi se nalaze neka očekivana jela poput gibanice ili pihtija, ali i nekoliko primjera na koje vjerovatno ne biste pomislili.

1. Moravska salata

Pravi se od praziluka, paradajza, pečenih i ljutih paprika, bijelog luka, soli i ulja, a pre služenja se dobro rashladi. Opisuje se kao predjelo, ali i kao prilog uz meso sa roštilja. Tokom leta se može jesti i kao lagan obrok uz sir i hljeb. Ova salata je dobila ocjenu 4,1.

2. Gibanica

Gibanicu ne treba posebno predstavljati. Najčešće se pravi od kora, sira i jaja, dok je posebno popularna verzija gužvara. Ocijenjena je sa 4,0.

Izvor: Stefan Stojanović

3. Belolučane paprike

Treće mjesto pripalo je belolučanim paprikama kao još jednom klasiku domaće kuhinje. U pitanju su pečene paprike začinjene bijelim lukom, sirćetom, solju, uljem i peršunom. Jedu se kao predjelo, ali i kao prilog.

4. Svrljiški belmuž

Svrljiški belmuž je tradicionalno pastirsko jelo iz istočne Srbije koje se pravi od svježeg punomasnog sira, brašna i malo soli. Stvar je u tome da se sir topi na laganoj vatri, a onda se dodaju brašno i so. Sve se meša dok se sastojci ne sjedine i dok se ne izdvoji masnoća.

Izvor: Shutterstock

5. Leskovačka kavurma

Kavurma, odnosno sprža, jelo je karakteristično za jug Srbije. Priprema se sporim prženjem svinjskih iznutrica, sa lukom, čvarcima, začinima. TasteAtlas navodi da se tradicionalno priprema tokom hladnijeg dijela godine i služi kao hladno predjelo uz hljeb i turšiju.

6. Pihtije

Na šestom mjestu su pihtije, specijalitet koji ili volite ili ne. Meso se dugo kuva, obično svinjske noge ili kolenice, nakon čega se tečnost stegne u žele kada se ohladi. Dodaju se začini i povrće, a služe se hladne.

Pihtije

Izvor: Shutterstock

7. Živa pljeskavica

Na sedmom mestu nalazi se možda i najneobičnija stavka na ovoj listi, živa pljeskavica, koja je, zanimljivo, svojevremeno proglašena i za najgore srpsko jelo.

8. Pašteta od fazana

Na osmom mestu našla se pašteta od fazana, koju Taste Atlas navodi kao karakterističnu za Vojvodinu. Međutim, ovde postoji zanimljiva napomena: sam TasteAtlas je opisuje kao hrvatsko jelo posebno popularno u Slavoniji i Baranji, i navodi da se pravi od fazana uz različite dodatke, poput povrća, jaja, putera, majoneza, senfa ili rena.

Izvor: Shutterstock

9. Čalabrca

Na devetom mjestu je čalabrca, kao jednostavno srpsko jelo koje se priprema od iscjepkanih kora za pitu, ulja, mlijeka i kajmaka. I da, naziv je nastao od "čalabrcnuti".

10. Pohovani mozak

Pohovani mozak zaokružuje listu. Iako se rijetko može naći na srpskoj trpezi, našao se u užem izboru.

"Pohovani mozak je jelo koje se priprema od očišćenog životinjskog mozga, najčešće telećeg ili svinjskog. Mozak se seče na komade, blago začini, uvalja u brašno, jaja i prezle, a zatim prži dok ne postane hrskav i zlatnosmeđ. Ovo jelo ustalilo se zahvaljujući tradicionalnoj praksi korišćenja gotovo svih dijelova životinje, pri čemu se posebna pažnja posvećivala pravilnoj pripremi lako kvarljivih iznutrica. Jelo se odomaćilo i u gradskoj kuhinji, kako su tehnike prženja postajale sve rasprostranjenije, a kafane počele da nude ovakva zasitna i ukusna jela", navodi se.

(EUpravo zato/Taste Atlas)