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Utješna hrana koju svi vole: Vraća u djetinjstvo i momentalno popravlja raspoloženje

Utješna hrana koju svi vole: Vraća u djetinjstvo i momentalno popravlja raspoloženje

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Pire krompir, supa, palačinke, makaroni sa sirom i domaći kolači samo su neka od jela koja mnogi smatraju utješnom hranom. Stručnjaci objašnjavaju zašto nas određeni ukusi čine srećnijima.

Zašto posežemo za "utješnom hranom": Jela koja bude uspomene Izvor: Printscreen/Youtube/Ольга Матвей

Kada smo umorni, pod stresom ili jednostavno želimo da se osjećamo bolje, većina nas ne poseže za egzotičnim specijalitetima, već za jelima koja bude osjećaj topline i sigurnosti. Upravo zato širom svijeta postoji pojam "comfort food", odnosno utješna hrana.

Iako se omiljena jela razlikuju od zemlje do zemlje, zajedničko im je da su često povezana sa porodičnim okupljanjima, djetinjstvom i osjećajem doma.

Recept za najukusnije makarone sa sirom
Izvor: Shutterstock

Hrana koja budi uspomene

Psiholozi objašnjavaju da određeni ukusi i mirisi mogu snažno aktivirati sjećanja. Miris domaće supe, tek pečenih palačinki ili pite često vraća ljude u bezbrižne dane djetinjstva.

Zbog toga utješna hrana nije samo pitanje ukusa, već i emocija. Ona može pružiti osjećaj sigurnosti u trenucima stresa, tuge ili usamljenosti.

Šta ljudi najčešće smatraju utješnom hranom?

Istraživanja pokazuju da se na listama omiljene utješne hrane širom svijeta redovno pojavljuju jednostavna i zasitna jela.

Među njima su:

  • domaća pileća supa
  • pire krompir
  • makaroni sa sirom
  • palačinke
  • riža na mlijeku
  • domaći kolači
  • pite
  • čokolada
  • tjestenina sa blagim sosovima

Na Balkanu se na takvim listama često nalaze i sarma, grah, uštipci, bakina pita ili domaći hljeb.

Izvor: prt scr / yt/ Готовим с Оксаной Пашко

Nije uvijek riječ o gladi

Zanimljivo je da ljudi često jedu utješnu hranu i kada nisu fizički gladni. Razlog je to što organizam u stresnim situacijama traži osjećaj zadovoljstva i poznate ukuse koji bude pozitivne emocije.

Nutricionisti ipak upozoravaju da utješna hrana ne bi trebalo da postane svakodnevni način suočavanja sa problemima, posebno kada je riječ o visokokaloričnim namirnicama bogatim šećerom i mastima.

Izvor: Shutterstock

Univerzalni recept za dobro raspoloženje

Bez obzira na to da li je riječ o tanjiru tople supe, komadu domaće pite ili palačinkama koje je nekada pravila baka, utješna hrana ima jednu zajedničku osobinu – podsjeća nas na ljude, mjesta i trenutke zbog kojih se osjećamo voljeno i sigurno.

Možda upravo zato neka od najdražih jela nisu ona koja se služe u luksuznim restoranima, već ona koja nas vraćaju kući, makar samo na nekoliko zalogaja.

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Tagovi

ishrana utjeha hrana

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