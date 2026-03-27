"To nije hrana, to su jestive supstance": Ljekar podigao prašinu tvrdnjama o industrijskoj ishrani

Ultra-prerađena hrana može povećati rizik od smrtnosti i hroničnih bolesti, a pojedine namirnice koje svakodnevno konzumiramo kriju brojne zdravstvene rizike. Saznajte šta bi trebalo izbjegavati i zašto.

Gostujući u popularnom podkastu Diary of a CEO, lekar britanskog Nacionalnog zavoda za zdravlje, Kris van Tuleken, iznio je provokativnu tvrdnju da su ultra-prerađene namirnice preuzele primat od duvana kao vodeći uzrok prerane smrti na planeti. Otišao je i korak dalje, sugerišući da ih ne bi trebalo ni nazivati hranom, već "industrijski prerađenim jestivim supstancama". Opsežna analiza objavljena 2024. godine u British Medical Journalu, koja je obuhvatila čak 10 miliona ljudi kroz 45 studija, pokazuje da veći unos ovakve hrane može biti povezan sa većim rizikom od smrtnosti, ali i bolestima poput kardiovaskularnih oboljenja, dijabetesa tipa 2 i mentalnih poremećaja. Pa šta bi trebalo izbjegavati ako zaista želite da svoje tijelo tretirate kao "hram"? Industrijski hljeb

Iako se često smatra zdravijim izborom, čak ni integralni ili crni hljeb iz industrijske proizvodnje nije idealan. Dugački spiskovi sastojaka jasno ukazuju na nivo obrade. Hleb inače čini oko 11 odsto ukupnog kalorijskog unosa, pa je preporuka da se bira onaj sa što manje dodataka.

Zato je često bolja opcija svjež hljeb iz lokalne pekare, ili čak domaća priprema.

Energetska pića

Iako su popularan izbor za podizanje energije, energetska pića kriju brojne rizike. Sadrže velike količine kofeina i šećera, a pojedina istraživanja pokazala su da jedna porcija može imati i do 242 miligrama kofeina.

Redovna konzumacija može dovesti do poremećaja srčanog ritma, ubrzanog pulsa i povišenog krvnog pritiska – sve faktore koji povećavaju rizik od srčanih bolesti.

Žitarice za doručak

Glavni problem većine žitarica je dodat šećer. Prekomjeran unos dovodi do gojaznosti i kvarenja zuba, ali i povećava osjećaj gladi i opterećuje organizam naglim skokovima insulina.

Iako postoje zdravije varijante poput ovsenih pahuljica, dodavanje šećera i zaslađivača umanjuje njihove koristi.

Viršle i prerađeno meso

Viršle su jedan od najranijih primjera ultra-prerađene hrane. Svjetska zdravstvena organizacija ih svrstava u grupu kancerogenih proizvoda.

Bogate su zasićenim mastima, natrijumom i hemijskim konzervansima poput nitrata i nitrita, koji su povezani sa povećanim rizikom od srčanih bolesti i hipertenzije.

Veganske zamjene za meso i sir

Iako veganska ishrana može biti vrlo zdrava, industrijske zamjene za meso i sir često spadaju u ultra-prerađene proizvode. Sadrže brojne aditive i dodatke kako bi imitirali ukus i teksturu mesa, piše NovaS.

Pored toga, često imaju više soli i masti, a manje proteina i kalcijuma nego što se očekuje.