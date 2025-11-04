5 jesenjih namirnica sa spiska kardiologa: "Iznenađujuće dobre za vaše krvne sudove i srce"

Kardiolozi su otkrili koje namirnice su obavezne u jesen.
Jesen je vrijeme kada se okrećemo omiljenoj, toploj i utješnoj hrani. Ako želite da tokom jeseni i praznika povedete računa o zdravlju srca, postoji mnogo ukusnih, domaćih jela koja su i zdrava i hranljiva.
"Kada govorimo o ishrani koja je dobra za srce, najvažnije je da se fokusiramo na svježe voće i povrće, nemasne proteine i integralne žitarice. Idealno je birati namirnice bogate vlaknima i proteinima, a sa malo natrijuma i zasićenih masti", objašnjava dr Metju Dž. Bočese, kardiolog.
Upravo zato, kardiolozi su otkrili koje jesenje namirnice prijaju i tijelu i duši, a dobra su i za vaše srce.
1. Bundeva
"Bundeva je bogata vlaknima, antioksidansima i važnim vitaminima, a ima vrlo malo natrijuma. Probajte supe, čorbe ili čili sa bundevom, sve su to odlični načini da iskoristite njene prednosti", kaže kardiolog.
2. Brusnice
Bilo da ih dodate u salatu ili napravite domaći sos, ovo kiselo crveno voće prava je riznica zdravlja.
"Brusnice sadrže polifenole koji mogu da poboljšaju funkciju krvnih sudova i smanje oksidativni stres", kaže dr Bat.
Samo se trudite da izbjegavate one konzervirane, pune šećera, koje se često nalaze u prodavnicama.
3. Jabuke
"Jabuke sadrže vitamine i polifenole koji smanjuju upale, snižavaju krvni pritisak i sprečavaju aterosklerozu, što na kraju smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti", objašnjava dr Džijana Romano, kardiolog.
4. Cvekla
Ne postoji ništa bolje od salate od cvekle tokom jeseni. Prema rečima dr Romano, cvekla sadrži nitrate koji pomažu u snižavanju krvnog pritiska tako što opuštaju i šire krvne sudove, olakšavajući protok krvi kroz arterije. Iako nije trajno rješenje za hipertenziju, cvekla može biti dragocjen dodatak ishrani.
5. Orah
Orah je odavno poznat kao saveznik zdravog srca, a često se nalazi u jesenjim jelima.
"Orah sadrži biljne omega-3 masne kiseline i zdrave masti koje snižavaju holesterol i poboljšavaju funkciju srca", objašnjava dr Tarikšah Sajed, kardiolog.