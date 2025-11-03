Ljekari upozoravaju: Korona nije ista kao ranije, ova 4 simptoma dominiraće u novembru

Svake sezone, sojevi korone se mijenjaju, pa samim tim i simptomi, upozoravaju ljekari.

Izvor: Noiel/Shutterstock.com

Korona ove jeseni ulazi u šestu godinu postojanja. Iako bismo svi voljeli da je više nema, dobra vijest je da danas mnogo bolje razumijemo bolest koja je nekada bila obavijena misterijom, uključujući i to kako se njeni simptomi stalno mijenjaju.

"Svakih godinu dana i svake sezone sojevi korone se mijenjaju. Zbog toga se često mijenjaju i simptomi. Neke godine najčešći je kašalj, a druge teška upala grla", objašnjava dr Šeron Nahman, šefica odsjeka za dječje infektivne bolesti u Dečjoj bolnici Stoni Bruk.

Ni jedan od ovih simptoma nije prijatan, ali bolesti se jednostavno dešavaju. Pa, koji su simptomi korone trenutno najčešći? Ljekari su otkrili šta najviše primjećuju kod pacijenata tokom novembra 2025.

Najčešći simptomi korone koji se očekuju u novembru 2025. godine

"Najčešći su umor i povišena temperatura", kaže dr Majkl Ričardson.

Prema njegovim riječima, ostali česti simptomi su:

temperatura,

kašalj,

bolovi u tijelu i

kratak dah (u težim slučajevima).

Tokom ljeta 2025. mnogi su se žalili na osjećaj "noža u grlu". Neki ljekari kažu da se taj simptom sada rjeđe pojavljuje, dok ga drugi i dalje često viđaju.

"Pacijenti se sada najviše žale na jaku upalu grla, dok je kašalj mnogo rjeđi. To ne znači da nema temperature, bolova u tijelu i kašlja, ali ima više tegoba sa grlom nego ranijih sezona", kaže dr Nahman, koja radi na Long Ajlendu u Njujorku.

Srećom, neki teži simptomi i komplikacije korone nisu više toliko prisutni.

"I dalje viđamo upale pluća izazvane koronom, ali mnogo rjeđe nego prethodnih godina", navodi dr Linda Jensi, specijalista infektivnih bolesti iz sistema Memorijal Herman Health System.

Takođe, dva nekada prepoznatljiva simptoma danas su znatno rjeđa.

"Raniji sojevi korone često su izazivali gubitak čula ukusa i mirisa, ali je taj simptom sada mnogo manje prisutan", kaže dr Majkl Dosik, ljekar opšte prakse iz Medical Offices of Manhattan i saradnik portala labfinder.com.

Ako ipak izgubite ukus i miris, velika je vjerovatnoća da imate koronu, a jedini siguran način da to saznate jeste testiranje.

"Najbolji način da razlikujete koronu od gripa jeste test. Svi oni imaju slične simptome", pojašnjava dr Ričardson.

Napomena: Sadržaj sa MONDO portala ima informativno-edukativni karakter i nije zamjena za konsultaciju sa ljekarom. Prije nego što primijenite bilo koji savjet iz oblasti medicine, obavezno se posavjetujte sa stručnjakom.

