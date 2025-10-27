"To bi bilo važno i za poslovnu zajednicu": Sindikat traži obavezne preventivne preglede za sve zaposlene u Srpskoj

Svi radnici u Republici Srpskoj treba da imaju pravo na periodične preventivne preglede kako bi ga sačuvali, istaknuto je na okruglom stolu o ovoj temi koji je danas u Banjaluci organizovao Savez sindikata Srpske.

Izvor: Shutterstock/Chinnapong

Predsjednik Saveza Goran Stanković rekao je da je u zakonodavstvu Srpske propisano da su samo za radna mjesta sa povećanim rizikom, kao i radnike u vaspitno-obrazovnom sistemu obavezni periodični pregledi.

"Za sve druge pregledi nisu obavezni i cilj je da svaki radnik u Srpskoj ima pravo na obavezan preventivni sistematski pregled jer se tako štiti njihovo zdravlje. To bi bilo važno i za poslovnu zajednicu jer ukoliko se čuva zdravlje zaposlenih, oni manje odlaze na bolovanja", rekao je Stanković novinarima.

Stanković je naglasio da su periodični pregledi potrebni jer se kod 10 odsto radnika koji obave preventivne preglede otkriju određene bolesti u početnoj fazi tako da je velika mogućnost njihovog izlječenja.

Načelnik Službe medicine rada u Zavodu za medicinu rada i sporta Srpske Vladimir Šormaz rekao je da je prevencija veoma važna jer se bolesti otkrivaju u ranoj fazi kako bi liječenje moglo da počne na vrijeme.

On je naglasio da se ovim pregledima najčešće otkriju laboratorijska odstupanja kada je riječ o šećeru u krvi, krvnom pritisku.

Šormaz je naveo da su od 350 pregledanih radnika otkrivena dva slučaja karcinoma, pet do 10 slučajeva promjena na dojci i drugo.

Predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Srpske Predrag Zorić rekao je da bez zdravih radnika i preventive ni poslodavci ne mogu da budu uspješni.

Zorić je dodao da je nephodno učiniti sve da se u saradnji sa sindikatom i resornim ministarstvima podigne svijest o neophodnosti periodičnih pregleda.

Okrugli sto "Preventivni ljekarski pregledi – zadovoljan i zdrav radnik, sigurnost za sve" održan je danas u Banjaluci.