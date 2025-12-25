Aludirao na migrante: Tramp ne dozvoljava "zločestom Deda Mrazu" ulazak u zemlju

Donald Tramp je tokom božićnog praćenja Deda Mraza poručio djeci da neće dozvoliti ulazak "zločestog Deda Mraza" u SAD, uz šale o uglju, politici i stanju u zemlji.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Donald Tramp poručio je djeci da neće dozvoliti da se "zločesti Deda Mraz" infiltrira u Sjedinjene Američke Države, učestvujući u tradicionalnom božićnom praćenju Deda Mraza. Tokom javljanja iz svoje rezidencije Mar-a-Lago na Floridi, američki predsednik je deci objasnio i da je ugalj "prelep", a da je Deda Mraz "pomalo anđeoske prirode", piše Sky News.

Sjedeći pored božićne jelke, predsjednik i prva dama primali su pozive djece upućene Sjevernoameričkoj komandi vazdušne odbrane (NORAD), koja svake Badnje večeri prati putanju saonica Deda Mraza širom svijeta.

Nema ulaska za "lošeg Deda Mraza"

Kada su ga četvorogodišnjak i desetogodišnjak iz Oklahome pitali zašto se Deda Mraz prati, Tramp je odgovorio: "Želimo da se uvjerimo da se ne infiltrira, da u našu zemlju ne uđe zločesti Deda Mraz." Tokom desetak poziva koje su primili, predsjednik je često koristio priliku da pohvali stanje u zemlji, navodeći da je "u odličnom stanju" i da su "brojke sjajne".

Pohvale "prelijepom, čistom uglju"

Osmogodišnjoj djevojčici iz Kanzasa, koja je rekla da ne želi ugalj za poklon, Tramp je objasnio: "Misliš, čist, prelijep ugalj. Morao sam to da kažem, žao mi je". Zatim je dodao: "Ugalj je čist i prelijep. Molim vas, zapamtite to, po svaku cijenu. Ali ti ne želiš čist, prelep ugalj, zar ne?" "Ne", odgovorila je djevojčica i rekla da bi radije Barbiku, odjeću i slatkiše.

Šale, politika i božićna čestitka

U razgovoru sa osmogodišnjakom iz Sjeverne Karoline, koji je bio zabrinut da li će se Deda Mraz naljutiti ako mu ne ostave kolačiće, predsjednik je rekao da ne vjeruje da će se naljutiti, ali da bi bio "veoma razočaran".

"Znate, Deda Mraz, on je pomalo anđeoske prirode. Znate li šta to znači? Malo puniji", našalio se Tramp i dodao: "Mislim da bi Deda Mraz volio kolačiće."

Predsjednik je bio dobro raspoložen i rekao da bi mogao da prima pozive "cijeli dan", ali je brzo napomenuo da vjerovatno mora da se vrati "drugim stvarima", poput Ukrajine, Rusije i Kine.

U jednom trenutku, dok je prva dama razgovarala, primijetio je da mu ne posvećuje mnogo pažnje, rekavši: "Ona može potpuno da se fokusira, a da ne sluša". Takođe je petogodišnjaku iz Pensilvanije rekao da voli SAD, ističući da su ih republikanci osvojili "ubjedljivom pobjedom" na prošlim izborima.

Nakon poziva, Tramp se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth Social: "Srećan Božić svima, uključujući i radikalnu ljevičarsku ološ koja čini sve što je moguće da uništi našu zemlju, ali im to ide veoma loše".