Kolegijum NSRS sutra o dnevnom redu posebne sjednice, na stolu rezolucija o zabrani veličanja NDH

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske sutra će utvrditi prijedlog dnevnog reda 34. posebne sjednice, na kojoj bi trebalo da se razmatra rezolucija o osudi i zabrani promovisanja ideologije NDH i drugih ustaških, nacističkih i fašističkih simbola.
Sjednica Kolegijuma zakazana je za 11.00 časova, saopšteno je iz Narodne skupštine Republike Srpske.
Prema ranijoj odluci Kolegijuma, početak 34. posebne sjednice planiran je za utorak, 17. marta u 10.00 časova, nakon čega bi trebalo da bude održana i redovna sjednica parlamenta Srpske.
Podsjećamo, u skupštinskoj proceduri su se ranije našla tri prijedloga rezolucije – koje su uputili SNSD, SDS i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Nakon konsultacija najavljeno je usaglašavanje zajedničkog teksta, iako su među prijedlozima postojale određene razlike.
Rezolucije SNSD-a i predsjednika Narodne skupštine u velikoj mjeri su slične i odnose se na osudu i zabranu ideologija povezanih sa zločinima počinjenim tokom Drugog svjetskog rata nad Srbima i drugim narodima na ovim prostorima, dok je prijedlog SDS-a kraći i fokusiran prvenstveno na osudu ustaške ideologije, pokreta, simbola i pozdrava.
U prijedlogu SDS-a od Narodne skupštine traži se i osuda svakog oblika istorijskog revizionizma, negiranja ili umanjivanja zločina ustaškog režima, a Vlada Republike Srpske pozvana je da proglasi nepoželjnim osobama načelnika Širokog Brijega Ivu Pavkovića i pjevača Marka Perkovića Tompsona.
Šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica rekao je da prijedlog SDS-a neće biti prihvaćen, navodeći da ne obuhvata sve istorijske kvalifikacije i činjenice vezane za zločine u NDH.
Prema njegovim riječima, u konačni tekst rezolucije biće uvršteni dijelovi prijedloga iz Kabineta predsjednika Narodne skupštine, a dokument bi trebalo da posluži kao osnov za donošenje zakonskih rješenja koja će sankcionisati veličanje ustaških, fašističkih i nacističkih ideologija i simbola.
Mazalica je pojasnio da bi rezolucija trebalo da obuhvati zabranu podizanja spomenika, održavanja manifestacija i memorijala, kao i imenovanja ulica, javnih institucija ili mjesta po pripadnicima tih pokreta, te upotrebu njihovih simbola, oznaka i pozdrava.
On je naveo da bi dokument trebalo da bude pravni osnov za izmjene pojedinih zakona, poput Krivičnog zakonika Republike Srpske i Zakona o javnom redu i miru, kako bi se jasno definisale sankcije za promovisanje takvih ideologija.
Dodao je da bi rezolucija mogla biti osnov i za uklanjanje spornih spomenika i obilježja za koje se utvrdi da su povezani sa ideologijom NDH i da podstiču mržnju i netoleranciju.