Snažan tornado i oluja pogodili su Rim, izazvavši razorne poplave i saobraćajni kolaps. Vjetar brzine preko 120 km/h čupao je drveće i nosio krovove kuća, ali na sreću, niko nije teže povrijeđen.

Izvor: Mimmo Chianura / Agf / Zuma Press / Profimedia

Snažno nevrijeme praćeno tornadom zahvatilo je Rim u srijedu, izazvavši opšti haos, razorne poplave i ozbiljne probleme u saobraćaju širom italijanske prijestonice. I pored dramatičnih scena i velike materijalne štete, u ovom ekstremnom meteorološkom događaju niko nije teže povrijeđen.

Lokalni mediji prenose da su prijestonicu udarili vjetrovi brzine veće od 120 kilometara na čas, ostavljajući za sobom pustoš u brojnim kvartovima. Desetine iščupanih stabala obrušile su se na parkirana vozila i benzinske pumpe. Pojedine kuće su pretrpjele totalna oštećenja, dok su mnoga potkrovlja ostala bez krovova, što je prema navodima portala "Wanted in Rome" posebno zabilježeno u naselju Nuovo Salario.

️Video di Marzia Roma, dalla zona Conca d'Oro, del passaggio del tornado di questa mattina a Roma Nord.pic.twitter.com/g8WNTCqvaf — Italia 24H Live – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive)June 3, 2026

Potopljene ulice i leteći objekti

Obilne padavine donijele su i rasprostranjene poplave, a najteže su pogođena naselja sjeverno od centra – Nomentano, Salario i Parioli. U ovim dijelovima grada saobraćaj je bio u potpunom prekidu jer je nivo vode prijetio da u potpunosti proguta automobile. Na istočnoj obilaznici (Tangenziale Est) prolaz je bio sužen zbog polomljenog granja rasutog po kolovozu.

Koliko je vjetar bio snažan svjedoči i dramatična scena iz zone Konka d’Oro, gdje je snažan vrtlog podigao pijačnu tezgu u vazduh i zakucao je u obližnji parkirani automobil.

Vidi opis Vjetar čupao drveće i nosio krovove kuća: Detalji tornada u Rimu, isplivali jezivi snimci nevremena (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mimmo Chianura / Agf / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Mimmo Chianura / Agf / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Agf / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Agf / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Mimmo Chianura / Agf / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Gradonačelnik: "Ekstreman i iznenadan udar"

Gradonačelnik Rima Roberto Gvaltijeri okarakterisao je ovu oluju kao iznenadan i ekstreman meteorološki događaj. On je objasnio da su mjerne stanice, koje se pritom nisu nalazile u samom epicentru oluje, registrovale udare od 90 km/h, što jasno ukazuje na to da je u središtu oluje vetar duvao brzinom znatno iznad 100 km/h.

Prema njegovim riječima, stradalo je oko 60 stabala na javnim i privatnim površinama. Među ulicama koje su pretrpjele najveću štetu od padanja drveća našle su se Vija Val Peliče (Via Val Pellice), Vija Salvuči (Via Salviucci), Vija del Prato dela Sinjora (Via del Prato della Signora), Vijale dela Moskea (Viale della Moschea) i Vija del Foro Italiko (Via del Foro Italico).

Pored prijestonice, talas snažnih oluja i poplava istog dana zahvatio je i druge krajeve Italije, a posebno kritično bilo je u regionima Lacio, Toskana i Furlanija-Julijska krajina.

(Ansa/MONDO)