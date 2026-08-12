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Brodari ne vjeruju Trampu: Kroz Ormuski moreuz prošlo samo 14 brodova, većina tražila dozvolu Irana

Brodari ne vjeruju Trampu: Kroz Ormuski moreuz prošlo samo 14 brodova, većina tražila dozvolu Irana

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Kroz Ormuski moreuz je u utorak prošlo svega 14 brodova, što predstavlja blagi porast u odnosu na vikend, ali je i dalje znatno manje nego prije izbijanja sukoba u regionu.

Ormuski moreuz: Brodari i dalje traže dozvolu Irana uprkos Trampovim tvrdnjama Izvor: Shutterstock

Uprkos tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trampa da je Ormuski moreuz potpuno bezbjedan za plovidbu i pod kontrolom američke vojske, saobraćaj kroz jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta i dalje je daleko ispod uobičajenog nivoa.

Prema podacima pomorske obavještajne kompanije Kpler, kroz Ormuski moreuz je u utorak prošlo svega 14 brodova, što predstavlja blagi porast u odnosu na vikend, ali je i dalje znatno manje nego prije izbijanja sukoba u regionu.

Kpler navodi da povećanje broja brodova nije dovelo do normalizacije saobraćaja. Od ukupno 14 plovila, njih 11 koristilo je rutu koju je odobrio Iran, dok nijedan brod nije plovio tradicionalnim putem kroz središte moreuza koji preporučuju Sjedinjene Američke Države.

Takvi podaci dolaze uprkos Trampovim ponovljenim tvrdnjama da Vašington ima potpunu kontrolu nad ovim strateški važnim plovnim putem.

"Oni nemaju kontrolu. Mi imamo potpunu kontrolu. Mi ga posjedujemo i u nekom trenutku oni će, možda, nešto učiniti, a onda će biti oduvani" rekao je Tramp.

Međutim, vlasnici brodova očigledno nisu spremni da rizikuju. Mnogi i dalje izbjegavaju prolazak kroz Ormuski moreuz ili prije plovidbe traže odobrenje Teherana, iako su američke vlasti više puta upozoravale brodare da to ne čine.

Zbog toga se pomorski saobraćaj kroz moreuz oporavlja veoma sporo. Iako je zabilježen blagi rast broja prolazaka, on je i dalje daleko od predratnog prosjeka, kada je kroz Ormuski moreuz dnevno prolazilo oko 120 brodova.

Ormuski moreuz jedan je od najvažnijih svjetskih energetskih koridora, jer njime prolazi značajan dio globalnog izvoza nafte i tečnog prirodnog gasa, pa svako poremećeno odvijanje saobraćaja izaziva pažnju tržišta i brodarskih kompanija širom svijeta.

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