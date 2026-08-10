logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iran uvodi zabranu: Američkim i izraelskim plovilima neće biti dozvoljen prolaz kroz Ormuski moreuz 1

Iran uvodi zabranu: Američkim i izraelskim plovilima neće biti dozvoljen prolaz kroz Ormuski moreuz

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
1

Iranska parlamentarna komisija odobrila je prijedlog zakona kojim bi američkim i izraelskim plovilima bio zabranjen prolaz kroz Ormuski moreuz.

Iran uvodi zabranu: Američkim i izraelskim plovilima neće biti dozvoljen prolaz kroz Ormuski moreuz Izvor: GreenOak/FOTOGRIN/Joseph Sohm/Bogdan Vacarciuc/Shutterstock

Komisija za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog Parlamenta odobrila je prijedlog zakona kojim će američkim i izraelskim plovilima biti zabranjen prolaz kroz Ormuski moreuz, objavila je iranska državna televizija "Irib".

"Prijedlog zakona, čiji je cilj osiguravanje bezbjednosti i održivog razvoja Ormuskog moreuza, uskraćuje pristup moreuzu zemljama koje su neprijateljski nastrojene prema Iranu", navodi se u saopštenju Komisije, prenosi "Sputnjik".

Portal navodi da će stranim plovilima takođe biti zabranjen prevoz bilo kakve robe povezane s Izraelom, bilo vojne ili civilne, uz mogućnost zaplijene tereta i izricanja novčane kazne u visini do 20 odsto vrijednosti pošiljke.

Prema nacrtu zakona, odgovornost za regulisanje pomorskog saobraćaja, praćenje kretanja plovila i bezbjednosti u Ormuskom moreuzu i Persijskom zalivu biće povjerena iranskoj Vladi, koja će djelovati u saradnji s iranskim oružanim snagama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD Ormuski moreuz

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

....

Odlucite se hahahaha cas otvarate cas zatvarate

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ