Iran uvodi zabranu: Američkim i izraelskim plovilima neće biti dozvoljen prolaz kroz Ormuski moreuz

Iranska parlamentarna komisija odobrila je prijedlog zakona kojim bi američkim i izraelskim plovilima bio zabranjen prolaz kroz Ormuski moreuz.

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Komisija za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku iranskog Parlamenta odobrila je prijedlog zakona kojim će američkim i izraelskim plovilima biti zabranjen prolaz kroz Ormuski moreuz, objavila je iranska državna televizija "Irib".

"Prijedlog zakona, čiji je cilj osiguravanje bezbjednosti i održivog razvoja Ormuskog moreuza, uskraćuje pristup moreuzu zemljama koje su neprijateljski nastrojene prema Iranu", navodi se u saopštenju Komisije, prenosi "Sputnjik".

Portal navodi da će stranim plovilima takođe biti zabranjen prevoz bilo kakve robe povezane s Izraelom, bilo vojne ili civilne, uz mogućnost zaplijene tereta i izricanja novčane kazne u visini do 20 odsto vrijednosti pošiljke.

Prema nacrtu zakona, odgovornost za regulisanje pomorskog saobraćaja, praćenje kretanja plovila i bezbjednosti u Ormuskom moreuzu i Persijskom zalivu biće povjerena iranskoj Vladi, koja će djelovati u saradnji s iranskim oružanim snagama.