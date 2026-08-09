logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Požari bukte širom Sjeverne Makedonije: Za 24 sata gorjelo na 25 lokacija, vatra još aktivna kod Skoplja i Krive Palanke

Požari bukte širom Sjeverne Makedonije: Za 24 sata gorjelo na 25 lokacija, vatra još aktivna kod Skoplja i Krive Palanke

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Severnoj Makedoniji je tokom protekla 24 sata registrovano 25 požara na otvorenom, od kojih su dva i dalje aktivna, jedan je pod kontrolom, dok su vatrogasci ugasili 22 požara.

Gori kod Skoplja i Krive Palanke: Dva požara aktivna, 22 uspješno ugašena Izvor: x.com/Gerashchenko_en

U Sjevernoj Makedoniji je u protekla 24 sata registrovano ukupno 25 požara na otvorenom prostoru, od kojih su dva još aktivna, jedan je stavljen pod kontrolu a 22 su potpuno ugašena, saopštio je danas državni Centar za upravljanje krizama.

Jedan od aktivnih požara je u Gornim Lisicama, u skopskoj gradskoj opštini Aerodrom, gdje je vatra zahvatila nisko rastinje, drveće i kukuruz, a drugi je požar koji je izbio na izlazu iz Krive Palanke, na sjeveroistoku Severne Makedonije, gdje gori deponija, prenosi portal 48 časa, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga. 

Požar iznad sela Zelenikovo, koji je zahvatio šume i nisko rastinje, stavljen je pod kontrolu.

Tokom protekla 24 sata, vatrogasne ekipe su ugasile 22 požara, a intervencije su se odvijale i u nekoliko skopskih gradskih opština, uključujući Gazi Babu, Đorče Petrov, Sopište, Aračinovo, Studeničane i Karpoš.

Požari su gašeni i u Novacima, Dolnenima, Prilepu, Čaški, Velesu, Rosomanu, Strugi, Lipkovu, Vrapčištu, Zelinu, Gostivaru i Delčevu.

U većini slučajeva gorjelo je nisko rastinje, ali je na određenim lokacijama požar zahvatio i šume, drveće, otpad i deponije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sjeverna Makedonija požar Požari

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ