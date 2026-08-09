Požari bukte širom Sjeverne Makedonije: Za 24 sata gorjelo na 25 lokacija, vatra još aktivna kod Skoplja i Krive Palanke

Severnoj Makedoniji je tokom protekla 24 sata registrovano 25 požara na otvorenom, od kojih su dva i dalje aktivna, jedan je pod kontrolom, dok su vatrogasci ugasili 22 požara.

Izvor: x.com/Gerashchenko_en

U Sjevernoj Makedoniji je u protekla 24 sata registrovano ukupno 25 požara na otvorenom prostoru, od kojih su dva još aktivna, jedan je stavljen pod kontrolu a 22 su potpuno ugašena, saopštio je danas državni Centar za upravljanje krizama.

Jedan od aktivnih požara je u Gornim Lisicama, u skopskoj gradskoj opštini Aerodrom, gdje je vatra zahvatila nisko rastinje, drveće i kukuruz, a drugi je požar koji je izbio na izlazu iz Krive Palanke, na sjeveroistoku Severne Makedonije, gdje gori deponija, prenosi portal 48 časa, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Požar iznad sela Zelenikovo, koji je zahvatio šume i nisko rastinje, stavljen je pod kontrolu.

Tokom protekla 24 sata, vatrogasne ekipe su ugasile 22 požara, a intervencije su se odvijale i u nekoliko skopskih gradskih opština, uključujući Gazi Babu, Đorče Petrov, Sopište, Aračinovo, Studeničane i Karpoš.

Požari su gašeni i u Novacima, Dolnenima, Prilepu, Čaški, Velesu, Rosomanu, Strugi, Lipkovu, Vrapčištu, Zelinu, Gostivaru i Delčevu.

U većini slučajeva gorjelo je nisko rastinje, ali je na određenim lokacijama požar zahvatio i šume, drveće, otpad i deponije.