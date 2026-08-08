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Užas kod Torina: Vozač namjerno udario u grupu biciklista, četvoro teško povrijeđenih

Užas kod Torina: Vozač namjerno udario u grupu biciklista, četvoro teško povrijeđenih

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Vozač je namjerno udario automobilom u grupu biciklista na sjeveru Italije nakon što se s njima posvađao, pri čemu je teško povrijedio četiri osobe, saopštila je policija.

Italija: Vozač se posvađao sa biciklistima, pa udario u njih Izvor: Shutterstock

Incident se desio kod Torina. Jedan povrijeđeni muškarac je hospitalizovan i u kritičnom je stanju, prenijela je agencija DPA.

Sedamdesettrogodišnjem muškarcu određen je kućni pritvor jer se suočava sa istragom po više tačaka za napad i pokušaj ubistva iz nehata u saobraćajnoj nezgodi.

Prvi nalazi sugerišu da je muškarac optužio grupu od šest biciklista amatera da zauzimaju previše prostora na putu. Glasno im je trubio dok je preticao grupu, podstičući ih da reaguju ljutitim gestovima.

Kako su naveli iz policije, vozač je tada naglo stao, krenuo unazad i udario četvoricu biciklista, a zatim je još jednom udario u grupu.

Biciklisti su zabilježili registarski broj automobila, čiji se vozač na kraju sam predao policiji.

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Tagovi

Italija Torino

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