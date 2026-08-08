Poslanica gađala Aljbina Kurtija jajima usred sjednice

Konstitutivna sjednica Skupštine tzv. Kosova prekinuta je nakon što je poslanica Time Kadrijaj gađala Aljbina Kurtija jajima, poslie čega je među poslanicima došlo do incidenta.

Izvor: Kosovo Online Youtube printscreen

U Skupštini tzv. Kosova sa više od sat vremena zakašnjenja nastavljena je konstitutivna sednica. Nedugo nakon početka došlo je do incidenta, nakon kojeg je predsjedavajući Avni Dehari prekinuo sjednicu.

Lider Samoopredjeljenja Aljbin Kurti ponovo je zatražio dodatno vrijeme za razgovore. Nakon toga ga je poslanica Alijanse Time Kadrijaj gađala jajima, a poslanici Samoopredjeljenja ustali da ga zaštite.

Predsjedavajući Avni Dehari je na početku zamolio poslanike da potvrde prisustvo, te utvrdio da sjednici prisustvuje 109 poslanika. Nakon toga je dao riječ lideru Samoopredjeljenja Aljbinu Kurtiju.

Haos u parlamentu tzv. Kosova

Kurti je, međutim, ponovo zatražio dodatno vrijeme za konsultacije.

"Konsultacije su nastavljene i nemamo još dogovor. Zbog toga molim za dodatno vrijeme kako bismo izbjegli nove izbore", rekao je Kurti.

To je izrevoltiralo poslanicu Alijanse Time Kadrijaj, koja je Kurtija gađala jajima.

Nakon toga, poslanici Samoopredeljenja ustali su u zaštitu lidera stranke, došlo je incidenta, a Dehari je prekinuo sjednicu. On je poručio i da će poslanici naknadno biti obaviješteni o nastavku sednice.

Prva je u salu ušla poslanica DSK Vjosa Osmani, a nakon nje i drugi poslanici te partije.

Konstitutivna sednica Skupštine nastavljena je u atmosferi razdora između najjače stranke u parlamentu i opozicije u pogledu poštovanja Ustava.

Kurtija gađali jajima

Poslanici opozicije tražili su juče nastavak sjednice do ponoći, ali do toga nije došlo. Oni su se sinoć okupili prvo ispred parlamenta tražeći sjednicu, a zatim su pokušali da uđu u skupštinsku salu, koja je, međutim, ostala zaključana.

Konstitutivna sjednica je počela prije dva dana, poslanici su položili zakletvu, ali ju je zatim predsedavajući Avni Dehari prekinuo, na zahtjev lidera Samoopredeljenja Aljbin Kurtija koji je tražio dodatno vrijeme za razgovore.

Istekao rok

Ustavni sud je odlukom propisao da parlament mora da bude konstituisan u roku od 30 dana od dana potvrđivanja konačnih rezultata parlamentarnih izbora. Taj rok istekao je u ponoć, ali je ostala pravna praznika budući da nisu propisane posljedice u slučaju nepoštovanja tog roka.

(Kosovo online/Mondo)