Zelenski u Beogradu: Ukrajina neće priznati Kosovo

Volodimir Zelenski sastao se u Beogradu sa Aleksandrom Vučićem. Razgovarano je o podršci Ukrajini, energetici, zdravstvu, evropskim integracijama i ekonomskim odnosima.

Izvor: Fonet

Volodimir Zelenski zahvalio je Srbiji na podršci Ukrajini i najavio saradnju u zdravstvu i energetici.

Aleksandar Vučić poručio je da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njeno članstvo u Evropskoj uniji.

Dvije zemlje razgovarale su o trgovini, infrastrukturi, humanitarnoj pomoći i energetici.

Zelenski u Beogradu: Srbija će podržati Ukrajinu u zdravstvu i energetici

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravio je danas u Beogradu, gdje je razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o odnosima dvije zemlje, podršci Ukrajini, evropskim integracijama, ekonomiji i mogućnostima za saradnju u različitim oblastima.

Zelenski je nakon sastanka zahvalio Srbiji na podršci ukrajinskoj nezavisnosti, narodu i teritorijalnom integritetu, kao i na spremnosti da pruži podršku Kijevu u oblasti zdravstva i energetike.

On je istakao da je važno da Ukrajina i Srbija imaju jasnu viziju partnerstva.

„Poštujemo teritorijalni integritet naših partnera. Stav Kijeva o nepriznavanju nezavisnosti Kosova se ne mijenja”, poručio je Zelenski.

Govoreći o mogućnostima ekonomske saradnje, ukrajinski predsjednik rekao je da dvije zemlje mogu zajednički realizovati projekte obnove Ukrajine, dok pregovori o slobodnoj trgovini između Srbije i Ukrajine napreduju.

Zelenski je zahvalio i građanima Srbije koji su pružili podršku Ukrajincima koji su došli u Srbiju.

Govoreći o ratu, naveo je da je u ruskim napadima na Ukrajinu tokom prethodna 24 časa poginulo 13 osoba.

„To je užasna tragedija ruske agresije na nezavisnu Ukrajinu. Važno je da ljudi svuda u svijetu znaju da želimo dostojanstven mir”, rekao je Zelenski.

On je istakao i značaj finansijske podrške Evropske unije Ukrajini, navodeći da bi ta sredstva omogućila veću proizvodnju u ukrajinskoj namjenskoj industriji.

Zelenski je ponovio da u Ukrajini postoji jedinstvena želja za članstvom u EU.

„Svakog dana se za to borimo. Ponekada to djeluje nedostižno, ali sam uvjeren da možemo da ostvarimo članstvo u EU”, poručio je ukrajinski predsjednik.

Vučić: Podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine

Vučić je nakon sastanka rekao da Srbija podržava Povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet svih članica UN, uključujući Ukrajinu, kao i da je zahvalna Kijevu zbog podrške teritorijalnom integritetu Srbije.

„Srbija će nastaviti da vodi takvu principijelnu politiku i po tom pitanju ne postoji nikakvo ali”, rekao je Vučić.

Kada je riječ o evropskim integracijama, Vučić je poručio da će Ukrajina imati punu podršku Beograda na putu ka članstvu u EU.

„Želimo Ukrajini da što prije otvori i zatvori sve klastere i sa tim niti smo imali, niti ćemo imati bilo kakav problem. Naprotiv, učinićemo sve što možemo da pomognemo”, izjavio je Vučić.

Vučić je naveo da sa Zelenskim nije razgovarao o vojnoj saradnji.

„Šta će biti kada se rat završi je druga stvar”, rekao je predsjednik Srbije.

Trgovina dostigla 450 miliona dolara

Dvojica predsjednika razgovarala su i o ekonomskim odnosima. Vučić je rekao da je trgovinska razmjena Srbije i Ukrajine tokom 2025. godine iznosila 450 miliona dolara, dok je u ovoj godini već dostigla 321 milion dolara.

Razgovarano je i o zajedničkim infrastrukturnim projektima, angažovanju ukrajinskih kompanija, humanitarnoj pomoći, lijekovima i saradnji u energetskom sektoru.

Govoreći o nastavku rata u Ukrajini, Vučić je rekao da ne može ozbiljno da procijeni kada bi sukob mogao biti okončan, iako bi Srbija i međunarodna zajednica željele da se to dogodi što prije.

„Ako mene pitate, plašim se da će imati još jednu tešku zimu”, rekao je Vučić.

Tokom posjete Beogradu ukrajinski ambasador u Srbiji Oleksandr Litvinenko i ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić potpisali su Memorandum o razumijevanju u oblasti poljoprivrede između dvije zemlje.