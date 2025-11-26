logo
Sijarto: Mađarska ne želi Ukrajinu u EU, ali želi Srbiju

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je da kredibilitet proširenja EU potpuno potkopava to što mnoge zemlje članice i dalje blokiraju pristup Srbije bloku.

Peter Sijarto Izvor: Mondo - Slaven Petković

Sijarto je rekao da bi pristup Srbije nesumnjivo doprinio Evropi u smislu privrednog rasta i učinka.

"Sa druge strane postoji zemlja /Ukrajina/ koja je u ratu i koja je apsolutno nespremna i nepodobna da uđe u EU, gdje mašina korupcije radi na najvišem državnom nivou, zemlja čiji bi pristup jasno uništio budžet i poljoprivredu EU", napisao je Sijarto na "Iksu".

On je dodao da, iako bi članstvo Ukrajine značilo samo opasnost za EU, oni i dalje žele da je uguraju u blok.

"Znači stav Mađarske je `ne` ukrajinskom članstvu, `da` članstvu Srbije u EU", istakao je Sijarto.

Tagovi

Peter Sijarto Mađarska EU Ukrajina Srbija

