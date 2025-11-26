Helez odbio da odobri dozvolu: Helez zabranio slijetanje Sijartovog aviona u Banjaluku

Ministar odbrane u Savetu ministara Bosne i Hercegovine, Zukan Helez, objavio je danas da je odbio da da saglasnost za slijetanje vojnog aviona Mađarske na Aerodrom Banjaluka. Tim avionom je trebalo da doputuje mađarski ministar spoljnih poslova, Peter Sijarto.

Izvor: Srna

Sijarto bi trebalo da boravi u Banjaluci povodom uručenja počasnog doktorata, koje je najavljeno sa Univerziteta u Banjaluci, prenosi Euronews.

Helez je svoju odluku javno obrazložio na Fejsbuku, navodeći da je njegova dužnost da štiti ustavni poredak i interese Bosne i Hercegovine.

"Godinama unazad, mađarski premijer Viktor Orban i ministar Sijarto pružaju otvorenu podršku bivšem predsjedniku administrativnog dijela BiH, RS, Miloradu Dodiku, u njegovim delovanjima koja potkopavaju suverenitet, teritorijalni integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine", napisao je Helez.

Ministar odbrane je dodao da mađarska strana nije dostavila "nikakvo jasno objašnjenje zašto ministar vanjskih poslova dolazi baš vojnim avionom."

"Zbog toga sam donio odluku da ne odobrim ovaj let, sve dok se ne osigura potpuna transparentnost i poštovanje naše države", izjavio je Helez.

Podsetimo, Helez je već 3. marta ove godine odbio da da saglasnost za prelet/slijetanje mađarskog vojnog aviona u BiH. Tada je, objašnjavajući razloge, istakao da je takav potez, u kontekstu najave dolaska 70 pripadnika specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Mađarske, "simptomatičan". Helez je kasnije javno tvrdio da je svrha tog leta bila pružanje logističke podrške za organizovanje i pripremu bjekstva Milorada Dodika.