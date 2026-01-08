logo
U Banjaluci održana generalna proba defilea MUP-a povodom Dana Republike (FOTO)

U Banjaluci održana generalna proba defilea MUP-a povodom Dana Republike (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

U Banjaluci je održana generalna proba svečanog defilea pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, koja će povodom Dana Republike zvanično biti upriličena sutra u 12.00 časova.

Proba defilea u banjaluci Izvor: Nenad Stupar - Srna

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je ranije da će u tradicionalnom defileu povodom obilježavanja Dana Republike učestvovati 14 ešalona MUP-a Srpske i 11 motorizovanih.

"Živjeće ognjište" slogan je pod kojim se ove godine obilježava Dan Republike, 9. januar.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.

