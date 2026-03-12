logo
MUP RS nabavlja 400 novih vozila: Obezbijeđeno 30 miliona KM

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je danas u Banjaluci da će biti nabavljeno 400 različitih vozila za pripadnike tog ministarstva, za šta je obezbijeđeno 30 miliona KM.

Srn2024-11-15_1020866_2.jpg Izvor: MUP RS

"Postoji potreba za nabavkom novih vozila za Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ jer je prosječna starost postojećih vozila veća od 10 godina", rekao je Budimir na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade Republike Srpske.

Budimir je naveo da će biti nabavljena putnička, terenska, kombi i specijalna vozila i radne mašine.

"Nastavljamo opremanje MUP-a, pogotovo kada je riječ o naoružanju i opremi, ali i razvoju infrastrukture i poboljšanju uslova za rad pripadnika Ministarstva. Uskoro ćemo početi realizaciju projekata koji se odnose na obnavljanje objekata policijskih uprava", najavio je Budimir.

Govoreći o uredbi o fizičkom prenosu gotovine, Budimir je rekao da je Vlada to usvojila s ciljem sprečavanja pranja novca. 

(Srna)

