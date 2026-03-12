Prijedorčanima skuplja voda, kanalizacija i smeće

Lokalna vlast u Prijedoru spremila je građanima ove lokalne zajednice poskupljenje vode, kanalizacije i odvoza smeća.

Izvor: Grad Prijedor

Naredne srijede, 18. marta je zakazana redovna Skupština grada na kojoj bi trebalo da budu usvojeni prijedlozi lokalnih komunalnih preduzeća iz kojih tvrde da je poslovanje po sadašnjim cijenama neodrživo.

Kada je voda u pitanju, poskupljuje fiksni dio za vodomjere i to za dvije marke mjesečno svim grupama potrošača, piše Capital.

Cijena za kanalizaciju će ubuduće svima biti 0,55 KM po kubnom metru s tim da su najgore prošla domaćinstva, kojima je do sada obračunavana cijena od 0,28 KM, odnosno ide im poskupljenje od 96,4 odsto.

Zanatski i industrijski sektor je ovde dobro prošao, jer je već plaćao ovu cijenu i za njih neće biti poskupljenja.

Iz preduzeća „Vodovod“ kažu da je jedan od osnovnih razloga za poskupljenje fiksnog dijela vode to što na skoro 40 odsto vodomjera, odnosno 9.475 mjernih mjesta nema nikakve potrošnje vode.

To, kako navode u prijedlogu odluke, utiče na smanjenje fakturisane količine vode, samim tim opterećuje poslovanje i iziskuje veće cijene.

„Pored smanjenja fakturisane količine vode, „Vodovod“ je suočen sa tržišnim poskupljenjima poslednjih par godina. Poskupjele su sve vrste materijala koji se koriste za održavanje mreže u ispravnom stanju, zatim troškovi radne snage, električna energija kao i svi ostali troškovi koji su od vitalnog značaja za nesmetano funkcionisanje preduzeća“, naveli su oni.

Pored vode i kanalizacije, poskupljuje i odvoz smeća.

Fiksni dio koji su domaćinstva do sada plaćala pet maraka mjesečno, plaćaće 7,5 KM. Fiksni dio za kancelarije ide sa 10 na 15 KM.

Skoro identično opravdanje imaju i u preduzeću „Komunalne usluge“. Tvrde da su proširili usluge i djelatnosti, ali da im je to i dalje nedovoljno jer je došlo do povećanja plata zaposlenih.

Kažu da su svjesni činjenice da svako povećanje cijena komunalnih usluga utiče na budžete građana, ali i dodaju da ekonomska kretanja utiču i na poslovanja preduzeća.

„Ne možemo dozvoliti da se dovode u pitanje redovno poslovanje, izvršavanje usluga, ali i isplate svih obaveza i davanja koja privredni subjekti imaju u svom poslovanju“, naveli su oni.

Podsjećamo, ovo je drugo poskupljenje komunalnih usluga u ovom gradu u posljednje tri godine.

(Mondo)