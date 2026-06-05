Sjednica Odbora povjerilaca "Saničana": Bivši većinski vlasnik podnio zahtjev za kompletna potraživanja

Odbor povjerilaca ribnjaka "Saničani" u stečaju danas je razmatrao izvještaj o aktivnostima stečajnog upravnika i podnesak bivšeg vlasnika Radojice Ratkovca koji je dostavio ponudu da otkupi kompletna potraživanja ribnjaka.
Član Odbora ispred radnika ribnjaka Veljko Dragić rekao je novinarima nakon sjednice da se odbor povjerilaca nije izjašnjavao o Ratkovčevom podnesku nego je tu ponudu uputio skupštini povjerilaca na razmatranje i odlučivanje.
Vladimir Radulović, član odbora povjerilaca ispred "Voda Srpske", rekao je da je cilj da se stečaj što prije okonča i da ribnjak konačno dobije nekoga ko će upravljati imovinom.
"To je hidrotehnički objekat, veoma značajan za sistem odbrane od poplava za grad Prijedor. Zadatak `Voda Srpske` je da aktivno prati da se ispoštuju sve zakonske procedure kada je u pitanju ne samo Zakon o stečaju, već i Zakon o vodama", dodao je Radulović.
Osim Dragića i Radulovića, u odboru povjerilaca je i predstavnik Pravobranilaštva Republike Srpske Jelena Vasilić koja predsjedava ovim tijelom.
Stečajni upravnik Vojo Pavičić napomenuo je da je Vlada Republike Srpske obezbijedila 3.827.000 KM za realizaciju plana reorganizacije ribnjaka i da je Skupština grada Prijedor donijela odluku o osnivanju novog privrednog društva, što je takođe predviđeno planom reorganizacije.
"Preostaje da sud zakaže skupštinu povjerilaca na kojoj bi dnevni red bio raspravljanje i glasanje o planu reorganizacije. Taj termin zavisi od slobodnih termina suda", rekao je Pavičić i ocijenio da bi ta skupština mogla biti održana u drugoj polovini avgusta, s obzirom na sezonu godišnjih odmora.
On je pojasnio da, nakon skupštine povjerilaca, konačnu odluku donosi Okružni privredni sud u Prijedoru.
"To bi značilo kraj ove agonije. Ja sam apsolutno ubijeđen da preduzeće ima perspektivu, da ima konkurentnu robu. Postoji tržište, postoje svi preduslovi prirodni i infrastruktura koja treba malo da se obnovi i da se poboljša", poručio je Pavičić.
Stečaj u ribnjaku "Saničani" otvoren je početkom 2021. godine.