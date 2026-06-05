Sjednica Odbora povjerilaca "Saničana": Bivši većinski vlasnik podnio zahtjev za kompletna potraživanja

Odbor povjerilaca ribnjaka "Saničani" u stečaju danas je razmatrao izvještaj o aktivnostima stečajnog upravnika i podnesak bivšeg vlasnika Radojice Ratkovca koji je dostavio ponudu da otkupi kompletna potraživanja ribnjaka.

Izvor: YouTube/Screenshot

Član Odbora ispred radnika ribnjaka Veljko Dragić rekao je novinarima nakon sjednice da se odbor povjerilaca nije izjašnjavao o Ratkovčevom podnesku nego je tu ponudu uputio skupštini povjerilaca na razmatranje i odlučivanje.

Vladimir Radulović, član odbora povjerilaca ispred "Voda Srpske", rekao je da je cilj da se stečaj što prije okonča i da ribnjak konačno dobije nekoga ko će upravljati imovinom.

"To je hidrotehnički objekat, veoma značajan za sistem odbrane od poplava za grad Prijedor. Zadatak `Voda Srpske` je da aktivno prati da se ispoštuju sve zakonske procedure kada je u pitanju ne samo Zakon o stečaju, već i Zakon o vodama", dodao je Radulović.

Osim Dragića i Radulovića, u odboru povjerilaca je i predstavnik Pravobranilaštva Republike Srpske Jelena Vasilić koja predsjedava ovim tijelom.

Stečajni upravnik Vojo Pavičić napomenuo je da je Vlada Republike Srpske obezbijedila 3.827.000 KM za realizaciju plana reorganizacije ribnjaka i da je Skupština grada Prijedor donijela odluku o osnivanju novog privrednog društva, što je takođe predviđeno planom reorganizacije.

"Preostaje da sud zakaže skupštinu povjerilaca na kojoj bi dnevni red bio raspravljanje i glasanje o planu reorganizacije. Taj termin zavisi od slobodnih termina suda", rekao je Pavičić i ocijenio da bi ta skupština mogla biti održana u drugoj polovini avgusta, s obzirom na sezonu godišnjih odmora.

On je pojasnio da, nakon skupštine povjerilaca, konačnu odluku donosi Okružni privredni sud u Prijedoru.

"To bi značilo kraj ove agonije. Ja sam apsolutno ubijeđen da preduzeće ima perspektivu, da ima konkurentnu robu. Postoji tržište, postoje svi preduslovi prirodni i infrastruktura koja treba malo da se obnovi i da se poboljša", poručio je Pavičić.

Stečaj u ribnjaku "Saničani" otvoren je početkom 2021. godine.