logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sjednica Odbora povjerilaca "Saničana": Bivši većinski vlasnik podnio zahtjev za kompletna potraživanja

Sjednica Odbora povjerilaca "Saničana": Bivši većinski vlasnik podnio zahtjev za kompletna potraživanja

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Odbor povjerilaca ribnjaka "Saničani" u stečaju danas je razmatrao izvještaj o aktivnostima stečajnog upravnika i podnesak bivšeg vlasnika Radojice Ratkovca koji je dostavio ponudu da otkupi kompletna potraživanja ribnjaka.

Sjednica Odbora povjerilaca "Saničana" Izvor: YouTube/Screenshot

Član Odbora ispred radnika ribnjaka Veljko Dragić rekao je novinarima nakon sjednice da se odbor povjerilaca nije izjašnjavao o Ratkovčevom podnesku nego je tu ponudu uputio skupštini povjerilaca na razmatranje i odlučivanje.

Vladimir Radulović, član odbora povjerilaca ispred "Voda Srpske", rekao je da je cilj da se stečaj što prije okonča i da ribnjak konačno dobije nekoga ko će upravljati imovinom.

"To je hidrotehnički objekat, veoma značajan za sistem odbrane od poplava za grad Prijedor. Zadatak `Voda Srpske` je da aktivno prati da se ispoštuju sve zakonske procedure kada je u pitanju ne samo Zakon o stečaju, već i Zakon o vodama", dodao je Radulović.

Osim Dragića i Radulovića, u odboru povjerilaca je i predstavnik Pravobranilaštva Republike Srpske Jelena Vasilić koja predsjedava ovim tijelom.

Stečajni upravnik Vojo Pavičić napomenuo je da je Vlada Republike Srpske obezbijedila 3.827.000 KM za realizaciju plana reorganizacije ribnjaka i da je Skupština grada Prijedor donijela odluku o osnivanju novog privrednog društva, što je takođe predviđeno planom reorganizacije.

"Preostaje da sud zakaže skupštinu povjerilaca na kojoj bi dnevni red bio raspravljanje i glasanje o planu reorganizacije. Taj termin zavisi od slobodnih termina suda", rekao je Pavičić i ocijenio da bi ta skupština mogla biti održana u drugoj polovini avgusta, s obzirom na sezonu godišnjih odmora.

On je pojasnio da, nakon skupštine povjerilaca, konačnu odluku donosi Okružni privredni sud u Prijedoru.

"To bi značilo kraj ove agonije. Ja sam apsolutno ubijeđen da preduzeće ima perspektivu, da ima konkurentnu robu. Postoji tržište, postoje svi preduslovi prirodni i infrastruktura koja treba malo da se obnovi i da se poboljša", poručio je Pavičić.

Stečaj u ribnjaku "Saničani" otvoren je početkom 2021. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ribnjak Saničani Prijedor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ