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"Više puta gazila psa vozilom dok ga nije usmrtila": Uhapšena žena nakon monstruoznog čina u Ulcinju (Video)

"Više puta gazila psa vozilom dok ga nije usmrtila": Uhapšena žena nakon monstruoznog čina u Ulcinju (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Osumnjičena državljanka Makedonije usmrtila je dvije životinje, nakon čega je uhapšena na granici pri pokušaju bjekstva iz Crne Gore.

Uhapšena u Ulcinju: Pregazila psa pa pokušala pobjeći iz Crne Gore Izvor: Natalya Volchenkova/shutterstock

Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak na kome se vidi kako državljanka Makedonije u svom vozilu više puta gazi psa kod Velike plaže u Ulcinju.

Nakon što je pregazila jednog manjeg psa, ona je većeg psa nekoliko puta gazila dok nije bila sigurna da ga je usmrtila. Službenici granične policije uhapsili su je na graničnom prelazu prilikom pokušaja bjekstva iz Crne Gore.

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Tagovi

Crna Gora psi Ulcinj

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