Uhapšen nastavnik zbog sumnje da je seksualno uznemiravao devetogodišnju djevojčicu

Autor Ivana Lazić
Prikupljena su obavještenja od više lica a preduzete su i druge policijske mjere i radnje.

Nastavnik zlostavljao djevojčicu u školi u Ulcinju Izvor: Natalya Volchenkova/shutterstock

R. P. (66) iz Ulcinja lišen je zbog sumnje da je, na štetu devojčice stare devet godina, počinio krivično djelo seksualno uznemiravanje. Osumnjičeni je nastavnik, dok je oštećeno dete učenica jedne škole.

Događaj je Policiji prijavljen 2. 9. 2025. godine, nakon čega su policijski službenici bez odlaganja, sa posebnom pažnjom i senzibilitetom jer se radi o maloljetnom djetetu, preduzeli sve potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdile činjenice u prijavljenom događaju.

O svemu su obaviješteni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i Centar za socijalni rad.

Nakon prikupljenih dodatnih obaviještenja, nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju se izjasnio da se u događaju stiču bitni elementi bića krivičnog dela seksualno uznemiravanje i naložio da se osumnjičeni R. P. liši slobode.

R. P. je saslušan kod nadležnog tužioca koji je potom donio rješenje o zadržavanju osumnjičenog u policijskim prostorijama do 72 sata, do privođenja sudiji za istragu.

