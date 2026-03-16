Iz "Šuma RS" uvjeravaju: Radi se na isplati zaostalih plata radnicima

Vršilac dužnosti direktora "Šuma Republike Srpske" Blaško Kaurin izjavio je da se čine napori da se radnicima ovog javnog preduzeća islate zaostale plate.

Kaurin je rekao novinarima u Banjaluci nakon sastanka sa predstavnicima sindikalnih organizacija preduzeća "Šume Srpske" da se na nivou sistema radnicima duguje jedna plata, te da su od početka godine u pojedinim organizacionim jedinicama isplaćene po dvije ili tri plate.

On je naveo da je prošle godine isplaćen znatan dio po osnovu zaostalih plata, te da preduzeće uspijeva da smanji obaveze i poveća akumulaciju.

Kaurin je rekao da su "Šume Srpske" unapred uplatile oko 1,8 miliona KM za doprinose.

On je istakao da problem u poslovanju predstavlja i to što pojedini kupci, usljed opšte situacije, otkazuju porudžbine domaćim drvoprerađivačima.

Kaurin je rekao da se jedan od zahtjeva sindikalaca odnosi na to da se prodaja drvnih sortimenata obavlja samo avansnom uplatom ili eventualno na odgođeno plaćanje do mjesec dana, uz priloženu bankarsku garanciju.

Predstavnik sindikata Aleksandar Koprivica rekao je da sindikalci smatraju da bi zakonske izmjene kojima bi se šumskim gazdinstvima vratio status pravnog lica pozitivno uticale na poboljšanje situacije u "Šumama Srpske".