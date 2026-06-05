Poznata imena: Uhapšeni u akciji "Kandidat" sprovedeni u Tužilaštvo

Tri osobe iz Doboja, uhapšene zbog sumnje na malverzacije pri polaganju vozačkih ispita, sprovedene su u Republičko javno tužilaštvo u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Miloš Radonjić, Zoran Todorović i Zoran Ilić osumnjičeni su za krivična djela primanje mita, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i trgovina uticajem, potvrđeno je u Tužilaštvu.

Akciju "Kandidat" sproveli su pripadnici Uprave MUP-a Republike Srpske za organizovani i teški kriminalitet u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom.

Podsjećamo, oni su uhapšeni juče u Doboju.

(Srna)