Akcija "Abstergo": Osumnjičeni za namještanje vozačkih ispita pušteni na slobodu uz mjere zabrane

Opštinski sud u Sarajevu odbio je prijedlog Tužilaštva Kantona Sarajevo za određivanje pritvora za šest osoba osumnjičenih u okviru policijske akcije "Abstergo".

Izvor: Printscreen

Umjesto pritvora, osumnjičenima su izrečene mjere zabrane i naređeno je njihovo momentalno puštanje na slobodu.

Riječ je o osobama koje se sumnjiče za pogodovanje pri polaganju vozačkih ispita, među kojima su pomoćnik ministra i članovi Komisije za polaganje vozačkih ispita. Mjere su izrečene osumnjičenom K.Z, te članovima komisije A.M, E.Z, Z.H, M.B. i F.Z.

Odlukom Suda, osumnjičenom K.Z. zabranjeno je obavljanje poslova pomoćnika ministra za saobraćaj i edukaciju u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo. Takođe, zabranjeno mu je obavljanje svih drugih poslova u navedenom ministarstvu, poslova predsjednika Komisije za provođenje procedure po javnom pozivu za imenovanje članova ispitne komisije, kao i bilo kakvih poslova u vezi sa polaganjem vozačkih ispita u svim organima na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Za ostalih pet osumnjičenih – A.M, E.Z, Z.H., M.B. i F.Z. – Sud je izrekao zabranu obavljanja poslova člana Ispitne komisije za polaganje vozačkog ispita pri resornom ministarstvu, kao i zabranu rada na poslovima vezanim za polaganje vozačkih ispita u bilo kojem organu u BiH.

Pored profesionalnih ograničenja, Sud je odredio i mjere zabrane sastajanja. Osumnjičenima je strogo zabranjeno međusobno sastajanje i kontaktiranje na bilo koji način, kao i kontaktiranje sa ostalim saosumnjičenim osobama u ovom predmetu.

Podsjećamo, akciju kodnog naziva "Abstergo" realizovali su u ponedjeljak policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo pod nadzorom Tužilaštva KS. U akciji je ukupno privedeno 16 osoba (15 muškaraca i jedna žena), a tužilaštvo je zatražilo mjeru pritvora za navedenu šestorku, što je Sud odbio.