Haos na istočnoj obali UAE: Gori ključna naftna luka nakon iranskog napada dronom (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

U važnoj naftnoj luci Fudžaira u Ujedinjenim Arapskim Emiratima izbio je požar nakon što je protivvazdušna odbrana presrela iranski dron. Dijelovi letjelice pali su na teritoriju luke, izazvavši vatrenu stihiju.

U važnoj naftnoj luci Fudžairi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima izbio je požar nakon napada dronom. Vlasti su saopštile da je protivvazdušna odbrana presrela letjelicu, ali su njeni dijelovi pali na područje luke i izazvali požar.

Iz kancelarije vlade emirata Fudžaire naveli su da pripadnici civilne zaštite rade na gašenju požara koji je izbio nakon pada krhotina drona poslije uspješnog presretanja. Prema zvaničnim informacijama, u incidentu nije bilo povrijeđenih.

Agencija Blumberg ranije je objavila da je nakon napada i izbijanja požara privremeno obustavljen dio operacija utovara nafte u luci Fudžaira.

Fudžaira je jedna od najvećih lokacija za skladištenje nafte na Bliskom istoku i važno brodarsko čvorište. Luka se nalazi u Omanskom zalivu, a ne u Persijskom zalivu, tako da brodovi koji tamo pristaju ne moraju da prolaze kroz Ormuski moreuz.

Taj moreuz, kroz koji obično prolazi veliki dio svjetske trgovine naftom, praktično je zatvoren za pomorski saobraćaj od početka rata prije dvije nedjelje. Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju gust dim koji se diže iznad kompleksa na istočnoj obali UAE.

Napad se dogodio nakon što je Iranska revolucionarna garda saopštila da su američki interesi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uključujući luke, dokove i vojne objekte, postali legitimne mete. Teheran je to objavio nakon američkih napada na iransko ostrvo Hark, ključnu tačku za izvoz iranske nafte i važan dio iranske ekonomije.

