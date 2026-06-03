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Uhapšen Paljanin: Osumnjičen za podmetanje bombe pod auto

Uhapšen Paljanin: Osumnjičen za podmetanje bombe pod auto

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Paljanska policija uhapsila je S.Đ. iz te opštine osumnjičeno za postavljanje bombe ispod vozila na parkingu ispred porodične kuće na Palama.

Paljanin uhapšen zbog podmetanja bombe Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Bojana Zimonjić Jelisavac

Pretresom vozila, kuće i pomoćnih objekata na Palama koje koristi osumnjičeno lice pronađena je puška, bomba i više metaka, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Do saznanja da se u vezi sa postavljanjem eksplozivne naprave, sinoć u 18.55 časova, dovodi lice S.Đ. policijski službenici došli su preduzimanjem operativnih mjera i radnji i uz pomoć sistema video-nadzora javnih površina na području grada Istočno Sarajevo.

Pretres je izvršen na osnovu naredbe Osnovnog suda na Sokocu, a nakon kriminalističe obrade protiv osumnjičenog će Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo biti podnesen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili ekspozivnih materija. 

(Srna)

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Pale hapšenje bomba

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