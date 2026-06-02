Akcija u Beogradu: Uhapšena sedmočlana grupa koja je krala gorivo sa stranih brodova na Dunavu

Beogradska policija uhapsila je sedmočlanu kriminalnu grupu osumnjičenu za prodaju dizel-goriva koje su prethodno ukrali sa stranih brodova koji plove Dunavom.

Izvor: Mondo/U. Arsić

Članovi ove kriminalne grupe sumnjiče se da su od avgusta 2025. godine do danas pretakali gorivo sa brodova u plastične kontejnere u teretnim vozilima, a zatim ga skladištili u improvizovana skladišta, saopšteno je iz Tužilaštva za organizovani kriminal.

Ova kriminalna grupa je stavljala u promet neoporezovano gorivo i na taj način pribavila za sada neutvrđenu protivpravnu imovinsku korist.

NJima se stavljaju na teret krivična djela udruživanje radi vršenja krivičnih djela i produženo krivično djelo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.