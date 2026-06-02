Stanivuković iz Brisela: Interese i ustavnu poziciju Republike Srpske branimo diplomatijom i dijalogom

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković započeo je zvaničnu posjetu Briselu, odakle je poručio da se interesi i ustavna pozicija Republike Srpske moraju braniti diplomatijom i dijalogom.

Izvor: Facebook/Draško Stanivuković

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković boravi u zvaničnoj posjeti Briselu, glavnom gradu Belgije i sjedištu Evropske unije, gdje će danas i sutra održati niz sastanaka sa evropskim zvaničnicima.

Nakon prvih susreta, Stanivuković se oglasio porukom da je evropska perspektiva važan zajednički cilj, ali da napredak na tom putu zahtijeva ozbiljan pristup svih strana.

„Potvrdili smo da je evropska perspektiva važan zajednički cilj i da napredak ka Evropskoj uniji zahtijeva dijalog, sprovođenje važnih reformi, međusobno uvažavanje i odgovornost svih političkih aktera“, istakao je Stanivuković.

Gradonačelnik Banjaluke je posebno naglasio važnost vođenja mudre spoljne politike i zastupanja stavova Republike Srpske na ključnim mjestima odlučivanja u Evropi.

Prema njegovim riječima, interesi i ustavna pozicija Republike Srpske moraju se braniti isključivo političkim sredstvima, jasnim argumentima, diplomatijom i otvorenim razgovorom.

Stanivuković smatra da su upravo briselske institucije mjesto gdje se kroz dijalog i politički konsenzus treba boriti za stabilnost i napredak.

EU kao ključni partner za projekte u Banjaluci

Pored visoke politike, Stanivuković je podsjetio i na praktični značaj saradnje sa evropskim institucijama, koja se direktno oslikava na terenu kroz infrastrukturne i razvojne projekte.

„Evropska unija je važan partner Banjaluke i Republike Srpske zahvaljujući kojem smo realizovali mnoge značajne projekte koji su doprinijeli razvoju i poboljšanju kvaliteta života naših sugrađana“, zaključio je gradonačelnik, dodajući da se raduje predstojećim sastancima koji ga očekuju tokom dvodnevne posjete Briselu.