logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanivuković iz Brisela: Interese i ustavnu poziciju Republike Srpske branimo diplomatijom i dijalogom

Stanivuković iz Brisela: Interese i ustavnu poziciju Republike Srpske branimo diplomatijom i dijalogom

Autor Haris Krhalić
0

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković započeo je zvaničnu posjetu Briselu, odakle je poručio da se interesi i ustavna pozicija Republike Srpske moraju braniti diplomatijom i dijalogom.

draško stanivuković Izvor: Facebook/Draško Stanivuković

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković boravi u zvaničnoj posjeti Briselu, glavnom gradu Belgije i sjedištu Evropske unije, gdje će danas i sutra održati niz sastanaka sa evropskim zvaničnicima.

Nakon prvih susreta, Stanivuković se oglasio porukom da je evropska perspektiva važan zajednički cilj, ali da napredak na tom putu zahtijeva ozbiljan pristup svih strana.

„Potvrdili smo da je evropska perspektiva važan zajednički cilj i da napredak ka Evropskoj uniji zahtijeva dijalog, sprovođenje važnih reformi, međusobno uvažavanje i odgovornost svih političkih aktera“, istakao je Stanivuković.

Gradonačelnik Banjaluke je posebno naglasio važnost vođenja mudre spoljne politike i zastupanja stavova Republike Srpske na ključnim mjestima odlučivanja u Evropi.

Prema njegovim riječima, interesi i ustavna pozicija Republike Srpske moraju se braniti isključivo političkim sredstvima, jasnim argumentima, diplomatijom i otvorenim razgovorom.

Stanivuković smatra da su upravo briselske institucije mjesto gdje se kroz dijalog i politički konsenzus treba boriti za stabilnost i napredak.

Izvor: Facebook/Draško Stanivuković

EU kao ključni partner za projekte u Banjaluci

Pored visoke politike, Stanivuković je podsjetio i na praktični značaj saradnje sa evropskim institucijama, koja se direktno oslikava na terenu kroz infrastrukturne i razvojne projekte.

„Evropska unija je važan partner Banjaluke i Republike Srpske zahvaljujući kojem smo realizovali mnoge značajne projekte koji su doprinijeli razvoju i poboljšanju kvaliteta života naših sugrađana“, zaključio je gradonačelnik, dodajući da se raduje predstojećim sastancima koji ga očekuju tokom dvodnevne posjete Briselu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Draško Stanivuković Banjaluka Brisel

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ