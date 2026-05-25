PSS upozorava: Mladi 400 dana čekaju povrat PDV-a na prvu nekretninu, tražimo ukidanje PDV-a na lijekove

Pokret Sigurna Srpska (PSS) žestoko je kritikovao kašnjenje u primjeni zakona koji se tiču mladih i najugroženijih kategorija stanovništva, prvenstveno zbog odgađanja povrata PDV-a na kupovinu prve nekretnine i implementacije alimentacionog fonda.

Pored toga, PSS je najavio inicijativu za ukidanje poreza na dodatu vrijednost (PDV) na lijekove i osnovne životne namirnice.

Predsjednik PSS-a Draško Stanivuković upitao je danas u Banjaluci ministra finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđana Amidžića (SNSD) zašto se već više od 400 dana čeka na pravilnik koji bi omogućio povrat PDV-a na prvu stambenu jedinicu, iako je zakon usvojen, ali se ne primjenjuje.

"Mladi bračni parovi koji su kupili stan očekuju da im bude vraćen novac koji im pripada, kako bi mogli opremiti svoj dom i započeti život. Ne vidimo nijedan razlog zašto se toliko kasni", poručio je Stanivuković.

On je podsjetio da je PSS pokrenuo peticiju i inicijative za povrat PDV-a, te naglasio da su tražili da se to pravo odnosi i na izgradnju kuća, a ne samo na kupovinu stanova.

"Kada mladom čovjeku date priliku da riješi stambeno pitanje, vi ga vezujete za svoj grad, za Republiku Srpsku i za njegovu budućnost ovdje. Zato nećemo odustati od ove borbe", naglasio je.

Kašnjenje i za alimentacioni fond i socijalnu kartu

Stanivuković je upozorio i da Vlada Republike Srpske kasni sa implementacijom zakona o privremenom izdržavanju djece, odnosno alimentacionom fondu, iako je riječ o mjeri koja ne predstavlja dodatno opterećenje za budžet.

"Dijete ne može čekati godinu dana da sudski postupak bude završen. Država mora biti uz porodice i djecu kojoj je potrebna podrška. Zato tražimo hitnu primjenu zakona i formiranje fonda koji će omogućiti redovnu isplatu alimentacije", rekao je.

Posebno je ukazao i na problem nepostojanja socijalne karte u Republici Srpskoj, bez koje, kako kaže, nije moguće pravedno kreirati mjere podrške građanima i usmjeriti pomoć onima kojima je najpotrebnija.

Inicijativa za nultu stopu PDV-a na lijekove

Govoreći o cijenama lijekova, Stanivuković je poručio da lijek ne smije biti tretiran kao luksuz i najavio inicijativu PSS-a za ukidanje PDV-a na lijekove i ortopedska pomagala.

"Nije normalno da čovjek koji kupuje ortopedsko pomagalo ili lijek plaća isti PDV kao neko na luksuz. Lijek je potreba i često pitanje života. Zato tražimo nultu stopu PDV-a na lijekove, ortopedska pomagala, dječiju opremu i osnovne životne namirnice", poručio je Stanivuković.

On je dodao da se PSS zalaže za diferencijalnu stopu PDV-a, po uzoru na evropske zemlje, gdje bi osnovne životne potrebe bile oslobođene PDV-a ili manje oporezovane, dok bi veće stope važile za luksuznu robu.

Narodni poslanik PDP/PSS Bojan Kresojević poručio je da je ključno pitanje zašto SNSD već 400 dana blokira primjenu zakona o povratu PDV-a na prvu stambenu jedinicu.

"Kada građani kasne sa uplatom PDV-a, odmah plaćaju kazne i zatezne kamate. Postavljamo pitanje da li će sada institucije platiti zatezne kamate mladim ljudima koji već više od godinu dana čekaju svoje pravo", rekao je Kresojević.

On je naglasio da veliki broj penzionera troši i do polovinu penzije na lijekove, te je pozvao državu da se odrekne prihoda na lijekove, a da veće prihode obezbijedi kroz oporezivanje luksuza i proizvoda koji štete zdravlju.

Iz PSS-a su najavili da će u narednom periodu širom Republike Srpske organizovati štandove, peticije i aktivnosti s ciljem prikupljanja podrške građana za ove inicijative.