Pokret Sigurna Srpska domaćin narednog sastanka: Opozicija u utorak kod Stanivukovića

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković najavio je da će ova politička organizacija biti domaćin narednog sastanka opozicije, koji je planiran za utorak, a na kojem će biti nastavljeni razgovori o zajedničkom nastupu na Opštim izborima 2026. godine.

Stanivuković je na društvenim mrežama naveo da opozicione stranke kroz sporazum pod nazivom „Pobjednički koncept Opšti izbori 2026“ žele usaglasiti političke principe i konkretne korake budućeg djelovanja.

„Želimo pokazati ono što je Republici Srpskoj danas najpotrebnije – jedinstvo, ozbiljnost i odgovornost“, poručio je Stanivuković.

On je istakao da je ovo trenutak u kojem svi koji žele promjene moraju biti spremni da se izdignu iznad ličnih animoziteta, podjela i političkih sujeta.

„Republika Srpska danas traži ljude koji će interes naroda i Republike staviti ispred svega. Upravo zato naša je obaveza da pokažemo političku zrelost, slogu i spremnost da zajedno ponudimo drugačiju i sigurniju budućnost“, naveo je Stanivuković.

