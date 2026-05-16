Pokret Sigurna Srpska domaćin narednog sastanka: Opozicija u utorak kod Stanivukovića

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković najavio je da će ova politička organizacija biti domaćin narednog sastanka opozicije, koji je planiran za utorak, a na kojem će biti nastavljeni razgovori o zajedničkom nastupu na Opštim izborima 2026. godine.

Stanivuković je na društvenim mrežama naveo da opozicione stranke kroz sporazum pod nazivom „Pobjednički koncept Opšti izbori 2026“ žele usaglasiti političke principe i konkretne korake budućeg djelovanja.

„Želimo pokazati ono što je Republici Srpskoj danas najpotrebnije – jedinstvo, ozbiljnost i odgovornost“, poručio je Stanivuković.

On je istakao da je ovo trenutak u kojem svi koji žele promjene moraju biti spremni da se izdignu iznad ličnih animoziteta, podjela i političkih sujeta.

„Republika Srpska danas traži ljude koji će interes naroda i Republike staviti ispred svega. Upravo zato naša je obaveza da pokažemo političku zrelost, slogu i spremnost da zajedno ponudimo drugačiju i sigurniju budućnost“, naveo je Stanivuković.

