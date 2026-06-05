Minić sa predstavnicima MMF-a: Najavljeno 6,6 milijardi KM investicija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, zajedno sa ministrom finansija Zorom Vidović, razgovarao je danas u Banjaluci sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), u okviru redovnih godišnjih konsultacija.

Izvor: Vlada RS

Tokom sastanka, premijer Minić predstavio je ključne fiskalne parametre i očekivanja ekonomskog rasta za ovu godinu, ističući da Republiku Srpsku očekuje snažan investicioni ciklus, uključujući značajna ulaganja u projekte javne infrastrukture.

Kako je navedeno, kroz javne projekte planirano je investiranje oko 600 miliona KM, dok bi ukupan očekivani iznos investicija u Republici Srpskoj mogao dostići 6,6 milijardi KM.

Predstavnici MMF-a, predvođeni šefom misije Davidom Amaglobelim, iznijeli su procjene fiskalnih pokazatelja za Republiku Srpsku, sa posebnim osvrtom na globalne ekonomske izazove, uključujući rast cijena energenata.

Na sastanku je razgovarano i o reformskim mjerama koje bi trebalo da budu sprovedene u narednom periodu, a koje su usmjerene na jačanje konkurentnosti privrede i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta.

(Mondo)