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Utvrđuje se uzrok smrti: U dvorištu kuće u Laktašima pronađeno beživotno tijelo žene

Utvrđuje se uzrok smrti: U dvorištu kuće u Laktašima pronađeno beživotno tijelo žene

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku smrti, a detalji će biti poznati nakon obdukcije.

19.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U dvorištu porodične kuće na području Laktaša pronađeno je beživotno tijelo žene inicijala R.S. (74) iz Laktaša.

Kako je saopšteno iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, tijelo je pronađeno 4. avgusta oko 22 časa.

Uviđaj na licu mjesta obavili su dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i policijski službenici Policijske stanice Laktaši.

Po nalogu tužioca biće obavljena obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske, kojom će biti utvrđeni tačno vrijeme i uzrok smrti.

Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima pod kojima je došlo do smrti žene, a nadležni organi nastavljaju rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja.

Tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih mjera i radnji radi utvrđivanja okolnosti slučaja, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(Mondo)

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tijelo Laktaši smrt

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