Sve što treba da znate o mistovima: Evo kako se koristi i da li mijenja parfem i mlijeko za tijelo

Body mist je jedan od najpopularnijih kozmetičkih proizvoda ljeta. Saznajte šta je, kako se koristi i može li da zamijeni parfem ili mlijeko za tijelo.

Izvor: masamasa3/Shutterstock

Mirisni sprejevi za tijelo postali su jedan od najtraženijih kozmetičkih proizvoda ljeta, ali mnogi se i dalje pitaju šta su zapravo, kako se koriste i da li mogu da zamijene parfem ili mlijeko za tijelo. Šta je body mist? Body mist, odnosno mirisni sprej za tijelo, lagani je kozmetički proizvod namijenjen osvježavanju kože i ostavljanju prijatnog mirisa. Za razliku od parfema, sadrži znatno manju koncentraciju mirisnih ulja, zbog čega je nežniji prema koži i može se nanositi više puta tokom dana. Mnogi body mist proizvodi obogaćeni su sastojcima poput aloe vere, glicerina, hijaluronske kiseline ili vitamina E, pa osim mirisa pružaju i blagu hidrataciju kože. Zašto je postao toliko popularan? Popularnost body mista eksplodirala je zahvaljujući TikToku i Instagramu, gde milioni korisnika dijele svoje kolekcije i preporuke omiljenih mirisa. Posebno su tražene gurmanske note poput vanile, kokosa, karamele i pistaća, ali i svježe voćne i cvjetne kombinacije.

Još jedan razlog njegove popularnosti jeste to što ne ostavlja težak miris poput klasičnog parfema, pa je idealan za ljeto i visoke temperature.

Da li može da zamijeni parfem?

Ne u potpunosti.

Najveća razlika između body mista i parfema jeste u koncentraciji mirisnih ulja.

Body mist sadrži oko 1–5% mirisnih ulja i najčešće traje između dva i četiri sata .

sadrži oko i najčešće traje između . Toaletna voda sadrži oko 5–15% mirisnih ulja .

sadrži oko . Parfemska voda (Eau de Parfum) ima koncentraciju od 15–20%, zbog čega miris traje mnogo duže.

Zbog toga je body mist odličan izbor za svakodnevnu upotrebu, odlazak na plažu, trening ili posao, dok se parfem češće koristi kada želite intenzivniji i dugotrajniji miris.

Žena prska parfem

Izvor: Bashar Creates/Shutterstock

Može li da zamijeni mlijeko za tijelo?

Ni ovde odgovor nije jednostavan.

Ako koristite body mist koji sadrži hidratantne sastojke, on može pružiti osjećaj svježine i blago omekšati kožu, ali ne može u potpunosti da zameni mlijeko za tijelo.

Mlijeka, losioni i puteri za tijelo sadrže mnogo više hranljivih ulja, ceramida i emolijenasa koji sprečavaju isušivanje kože i obnavljaju njenu zaštitnu barijeru.

Ako vam je koža suva ili osjetljiva, i dalje je najbolje da nakon tuširanja prvo nanesete mlijeko ili losion, a zatim body mist.

Žena maže mleko za telo

Izvor: Antonio Guillen Fernández / Panthermedia / Profimedia

Kada je najbolje da ga nanesete?

Body mist daje najbolji efekat kada se nanese odmah nakon tuširanja, dok je koža još blago vlažna. Tada se miris bolje zadržava, a koža djeluje osvježenije.

Možete ga prskati na:

vrat,

dekolte,

ruke,

noge,

kosu (ukoliko proizvođač navodi da je bezbedan za kosu),

odjeću (uz proveru da ne ostavlja fleke).

Pošto je miris blag, slobodno ga možete nanositi više puta tokom dana.

Šta je najbolje koristiti ljeti?

Tokom ljeta mnogi dermatolozi preporučuju kombinaciju proizvoda.

Idealna rutina izgleda ovako:

Nakon tuširanja nanesite mleko ili losion za telo kako biste hidrirali kožu. Kada se upije, poprskajte body mist na tijelo i odjeću. Ako želite dugotrajniji miris, na pulsne tačke (vrat i zglobove) nanesite malu količinu parfema.

Na taj način koža ostaje hidrirana, tijelo miriše sveže satima, a parfem nije previše intenzivan na visokim temperaturama.

Bodi mist

Izvor: GraphinityLab/Shutterstock

Da li vrijedi kupiti body mist?

Ako tražite lagan, osvježavajući miris koji možete često da obnavljate tokom dana, odgovor je – da. Body mist nije zamijena ni za kvalitetan losion ni za parfem, ali predstavlja odličnu dopunu ljetnjoj rutini nege, piše SrbijaDanas.

Njegova najveća prednost je što pruža osjećaj svežine bez težine klasičnih parfema, zbog čega ne čudi što je upravo ovog ljeta postao jedan od najpopularnijih kozmetičkih proizvoda na društvenim mrežama.