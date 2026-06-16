Ovaj parfem je upravo proglašen najboljim na svijetu: Dodijeljeni su parfemski Oskari, ovo su definitivno najbolji

Na ovogodišnjoj dodjeli nagrada The Fragrance Foundation Awards u Njujorku, parfem Billie Eilish Your Turn osvojio je priznanje po izboru potrošača. Ova nagrada potvrđuje rastuću popularnost celebrity parfema i uticaj koji imaju na globalne trendove u industriji mirisa.

Izvor: Sunny_Smile/Shutterstock

Parfem Billie Eilish Your Turn osvojio je nagradu Consumer Choice na The Fragrance Foundation Awards.

Miris kombinuje note đumbira, kože breskve i sandalovine u uniseks kompoziciji.

Među pobjednicima večeri našli su se i Rare Beauty Eau de Parfum, Valentino Beauty Born in Roma Donna Extradose i Miu Miu Beauty Miutine.

Ako postoji događaj koji ljubitelji parfema prate sa istim uzbuđenjem kao filmski svijet dodjelu Oskara, onda su to nagrade The Fragrance Foundation Awards.

Prestižna manifestacija, poznata i kao "parfemski Oskari", svake godine okuplja najvažnija imena iz svijeta mirisa, a pobjednici često određuju trendove koji će obilježiti naredne sezone.

Ovogodišnja ceremonija održana je u njujorškom Linkoln centru, a među brojnim nagrađenim mirisima posebno se izdvojio jedan favorit publike – parfem Billie Eilish Your Turn.

Billie Eilish Your Turn osvojio nagradu po izboru publike

Titulu parfema godine prema izboru potrošača ponio je Billie Eilish Your Turn, čime je potvrđeno da celebrity parfemi odavno nisu samo prolazan trend.

Nagrada Consumer Choice dodjeljuje se isključivo na osnovu glasova potrošača, što ovo priznanje čini posebno značajnim jer odražava stvarne preferencije ljubitelja parfema širom svijeta.

Iza ovog mirisa stoji poznati parfimer Frank Voelkl, koji je kreirao savremenu kompoziciju namijenjenu i ženama i muškarcima.

Kako miriše Billie Eilish Your Turn?

Your Turn prati aktuelni trend uniseks parfema koji su istovremeno upečatljivi i dovoljno suptilni za svakodnevno nošenje.

U pitanju je topao drvenasti miris sa osvježavajućim akcentima. U mirisnoj piramidi izdvajaju se note đumbira, nježne kože breskve i kremaste sandalovine.

Rezultat je sofisticirana kombinacija koja spaja svježinu, toplinu i blagu senzualnost.

Ljubitelji parfema opisuju ga kao moderan i nosiv miris koji ostavlja upečatljiv trag, ali ne djeluje napadno. Upravo ta ravnoteža između karaktera i suptilnosti jedan je od razloga zbog kojih je osvojio publiku.

Your Turn je ujedno i potvrda da Billie Eilish uspješno gradi svoj parfemski identitet. Nakon velikog uspjeha prethodnih izdanja iz kolekcije Eilish, novi miris dodatno je učvrstio njenu poziciju na globalnom tržištu parfema.

Šta predstavljaju parfemski Oskari?

The Fragrance Foundation Awards već decenijama važe za jedno od najvažnijih priznanja u parfemskoj industriji.

Dobitnici ovih nagrada često postaju svojevrsna smjernica za buduće trendove, a sama ceremonija okuplja parfimere, kreativne direktore, brendove i stručnjake iz cijelog svijeta.

Ovogodišnja dodjela još jednom je pokazala koliko je tržište mirisa dinamično, inovativno i raznovrsno.

Ko su ostali veliki pobednici večeri?

Pored parfema Billie Eilish Your Turn, među najzapaženijim dobitnicima našli su se i drugi popularni mirisi.

Nagradu za parfem godine u kategoriji Popular osvojio je Rare Beauty Eau de Parfum.

Titulu luksuznog parfema godine ponio je Valentino Beauty Born in Roma Donna Extradose, koji je trijumfovao i u kategoriji Consumer Choice Prestige.

U kategoriji prestižnog ženskog parfema godine za 2026. pobjedu je odnio miris Miu Miu Beauty Miutine.

(MONDO/Lepa i srećna)