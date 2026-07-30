Poslije 40. godine korektor se nanosi ovako: Zbog jedne greške vidi vam se svaka bora

Ako ga ne koristite pravilno i pažljivo, korektor daje kontraefekat.

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Korektor je težak kozmetički proizvod i zato treba paziti i na količinu koja se nanoosi na kožu.

Pravilna tehnika nanošenja "tri tačke" sprečava da se korektor uvlači u najsitnije bore oko očiju.

Za utapkavanje koristite četkicu umjesto prstiju.

Ako se pravilno koristi, korektor je moćan saveznik za lepotu koji može da pokrije podočnjake i sitne nesavršenosti na licu. Ali, ako ga upotrebljavate na pogrešan način i u velikoj količini, možete da dobijete sasvim suprotan efekat kakav sigurno ne biste željeli.

Šminkerka Kejt Talber na Instagramu je otkrila koja je najveća greška koju žene prave kada koriste korektor, a zbog koje im se vidi i najsitnija bora oko očiju.

Na ovom mjestu koža je najtanje i zato treba prvenstveno paziti na količinu korektora koju nanosite, jer je on jedan od najtežih kozmetičkih proizvoda i može se uvući i u najsitnije linije i učiniti da izledate starije.

Caka da vam predeo oko očiju izgleda svježe i podmlađeno jeste da pratite "pravilo tri tačke" - nanesite tačkicu korektora na spoljašnji ugao oka za vizuelno podizanje, na unutrašnji za blistav pogled i na jagodičnu kost paralelno sa sredinom donjeg kapka.

Za utapkavanje korektora biće vam potrebna četkica, a samu tehniku je šminkerka precizno pokazala u videu.

Sljedeći put kad posegnete za korektorom, setite se ove tehnike i isprobajte je - bićete oduševljeni rezultatom!