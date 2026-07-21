Pripremite tiramisu čizkejk bez pečenja za osvježenje tokom toplih ljetnih dana. Lagani desert sa kremom od maskarponea oduševiće sve vaše goste.

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Kada temperature pređu 30 stepeni, rijetko kojoj domaćici se uključuje rerna, ali želja za nečim slatkim ne nestaje. Upravo zato su kolači bez pečenja pravi spas tokom ljeta.

Ovaj tiramisu čizkejk spaja sve što volimo, hrskavu podlogu od keksa, bogat krem od maskarponea i krem sira, mirisnu kafu i neizostavni sloj gorkog kakaoa.

Priprema traje svega pola sata, a ostatak posla obavlja frižider. Rezultat je lagan, osvježavajući i kremast desert koji će oduševiti porodicu i goste, čak i u najtoplijim danima.

Osnovne informacije

Kuhinja: italijanska

Tip jela: desert

Porcije/Količina: 8–10 porcija

Vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 10 minuta + najmanje 6 sati hlađenja

Ukupno vrijeme pripreme: oko 6 sati i 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za podlogu:

190 g keksa

70 g otopljenog putera

Za krem:

200 ml slatke pavlake, dobro ohlađene

250 g krem sira

200 g maskarpone sira

60 g šećera

1 mala šoljica jake crne kafe

50 ml mlijeka

10 g želatina

Za završnicu:

gorki kakao za posipanje

Priprema:

1. korak: Podloga od keksa

Keks usitnite u blenderu ili ga stavite u kesu pa izdrobite oklagijom. Pomiješajte ga sa otopljenim puterom dok ne dobijete smjesu nalik vlažnom pijesku. Smjesu rasporedite po dnu kalupa prečnika 18 do 20 cm, obloženog papirom za pečenje. Dobro je utisnite kašikom ili dnom čaše i stavite u frižider da se stegne.

2. korak: Fil

U većoj činiji kratko umutite ohlađenu slatku pavlaku dok ne postane blago pjenasta. Dodajte krem sir, maskarpone, šećer i ohlađenu kafu, pa sve umutite u gladak i ujednačen krem.

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Vidi opis Tiramisu čizkejk bez pečenja: Kada je napolju vruće, ovo je desert koji svi žele da vide na stolu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

3. korak: Dodavanje želatina

Želatin potopite u hladnu vodu i ostavite da omekša oko 10 minuta. U međuvremenu zagrijte mlijeko do ključanja, sklonite ga sa vatre, pa umiješajte želatin dok se potpuno ne rastopi. Mleko sa rastopljenim želatinom sipajte u pripremljeni krem i dobro promiješajte kako bi se svi sastojci povezali.

Bonus savet: Za bogatiji ukus dodajte kašičicu ekstrakta vanile ili nekoliko kapi likera od kafe, ukoliko kolač nije namijenjen djeci.

4. korak: Slaganje i hlađenje

Krem ravnomjerno rasporedite preko ohlađene podloge od keksa, poravnajte površinu i vratite kolač u frižider na najmanje šest sati, a najbolje preko noći.

5. korak: Služenje

Prije služenja obilno pospite površinu gorkim kakaom, isjecite na parčad i poslužite dobro rashlađen.