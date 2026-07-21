Tiramisu čizkejk bez pečenja: Kada je napolju vruće, ovo je desert koji svi žele da vide na stolu

Pripremite tiramisu čizkejk bez pečenja za osvježenje tokom toplih ljetnih dana. Lagani desert sa kremom od maskarponea oduševiće sve vaše goste.
Kada temperature pređu 30 stepeni, rijetko kojoj domaćici se uključuje rerna, ali želja za nečim slatkim ne nestaje. Upravo zato su kolači bez pečenja pravi spas tokom ljeta.
Ovaj tiramisu čizkejk spaja sve što volimo, hrskavu podlogu od keksa, bogat krem od maskarponea i krem sira, mirisnu kafu i neizostavni sloj gorkog kakaoa.
Priprema traje svega pola sata, a ostatak posla obavlja frižider. Rezultat je lagan, osvježavajući i kremast desert koji će oduševiti porodicu i goste, čak i u najtoplijim danima.
Osnovne informacije
Kuhinja: italijanska
Tip jela: desert
Porcije/Količina: 8–10 porcija
Vrijeme pripreme: oko 30 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 10 minuta + najmanje 6 sati hlađenja
Ukupno vrijeme pripreme: oko 6 sati i 40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za podlogu:
- 190 g keksa
- 70 g otopljenog putera
Za krem:
- 200 ml slatke pavlake, dobro ohlađene
- 250 g krem sira
- 200 g maskarpone sira
- 60 g šećera
- 1 mala šoljica jake crne kafe
- 50 ml mlijeka
- 10 g želatina
Za završnicu:
- gorki kakao za posipanje
Priprema:
1. korak: Podloga od keksa
Keks usitnite u blenderu ili ga stavite u kesu pa izdrobite oklagijom. Pomiješajte ga sa otopljenim puterom dok ne dobijete smjesu nalik vlažnom pijesku. Smjesu rasporedite po dnu kalupa prečnika 18 do 20 cm, obloženog papirom za pečenje. Dobro je utisnite kašikom ili dnom čaše i stavite u frižider da se stegne.
2. korak: Fil
U većoj činiji kratko umutite ohlađenu slatku pavlaku dok ne postane blago pjenasta. Dodajte krem sir, maskarpone, šećer i ohlađenu kafu, pa sve umutite u gladak i ujednačen krem.
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3. korak: Dodavanje želatina
Želatin potopite u hladnu vodu i ostavite da omekša oko 10 minuta. U međuvremenu zagrijte mlijeko do ključanja, sklonite ga sa vatre, pa umiješajte želatin dok se potpuno ne rastopi. Mleko sa rastopljenim želatinom sipajte u pripremljeni krem i dobro promiješajte kako bi se svi sastojci povezali.
Za bogatiji ukus dodajte kašičicu ekstrakta vanile ili nekoliko kapi likera od kafe, ukoliko kolač nije namijenjen djeci.
4. korak: Slaganje i hlađenje
Krem ravnomjerno rasporedite preko ohlađene podloge od keksa, poravnajte površinu i vratite kolač u frižider na najmanje šest sati, a najbolje preko noći.
5. korak: Služenje
Prije služenja obilno pospite površinu gorkim kakaom, isjecite na parčad i poslužite dobro rashlađen.