Najlakša paradajz čorba sa prosom: Potrebna su vam samo 3 sastojka, a gotova je za pola sata

Isprobajte brzu i ukusnu paradajz čorbu sa prosom. Sa samo 3 sastojka, spremite savršen ručak za cijelu porodicu za pola sata.
Kada vam se jede nešto toplo, lagano i zasitno, napravite ovu paradajz čorbu. Priprema se od nekoliko osnovnih namirnica koje mnogi već imaju u kuhinji, a proso joj daje punoću i čini je hranljivijom od klasične paradajz čorbe.
Jednostavna je za pripremu i uspjeva čak i početnicima.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: čorba
Porcije/Količina: 4 porcije
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme kuvanja: 20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 150 g prosa
- 700 ml pasiranog paradajza
- voda
- 1 kocka za supu
- so, biber i suvi začini po želji
Priprema:
1. korak: Pripremite proso
Proso dobro isperite pod mlazom hladne vode. Stavite ga u šerpu sa vodom i kuvajte dok ne omekša. Procijedite ga i ostavite sa strane.
2. korak: Skuvajte osnovu čorbe
U drugoj šerpi zagrijte litar svježe vode. Kada provri, dodajte kocku za supu i mješajte dok se potpuno ne rastopi.
3. korak: Dodajte paradajz
Sipajte pasirani paradajz u šerpu i kuvajte nekoliko minuta na srednjoj temperaturi kako bi se ukusi sjedinili.
Kašičica šećera može ublažiti kiselost paradajza, naročito kada koristite domaći pasirani paradajz.
4. korak: Završite čorbu
U čorbu dodajte kuvani proso, začinite solju, biberom i suvim začinima po ukusu. Kuvajte još 5 do 10 minuta uz povremeno mješanje, pa poslužite toplu.