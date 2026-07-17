Najlakša paradajz čorba sa prosom: Potrebna su vam samo 3 sastojka, a gotova je za pola sata

Isprobajte brzu i ukusnu paradajz čorbu sa prosom. Sa samo 3 sastojka, spremite savršen ručak za cijelu porodicu za pola sata.

Izvor: Shutterstock

Kada vam se jede nešto toplo, lagano i zasitno, napravite ovu paradajz čorbu. Priprema se od nekoliko osnovnih namirnica koje mnogi već imaju u kuhinji, a proso joj daje punoću i čini je hranljivijom od klasične paradajz čorbe.

Jednostavna je za pripremu i uspjeva čak i početnicima.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: čorba

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme kuvanja: 20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

150 g prosa

700 ml pasiranog paradajza

voda

1 kocka za supu

so, biber i suvi začini po želji

Priprema:

1. korak: Pripremite proso

Proso dobro isperite pod mlazom hladne vode. Stavite ga u šerpu sa vodom i kuvajte dok ne omekša. Procijedite ga i ostavite sa strane.

2. korak: Skuvajte osnovu čorbe

U drugoj šerpi zagrijte litar svježe vode. Kada provri, dodajte kocku za supu i mješajte dok se potpuno ne rastopi.

3. korak: Dodajte paradajz

Sipajte pasirani paradajz u šerpu i kuvajte nekoliko minuta na srednjoj temperaturi kako bi se ukusi sjedinili.

Bonus savjet: Kašičica šećera može ublažiti kiselost paradajza, naročito kada koristite domaći pasirani paradajz.

4. korak: Završite čorbu

U čorbu dodajte kuvani proso, začinite solju, biberom i suvim začinima po ukusu. Kuvajte još 5 do 10 minuta uz povremeno mješanje, pa poslužite toplu.