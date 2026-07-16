Recept za najhrskavije uštipke sa tikvicama i kukuruzom: Nećete moći da se zaustavite na samo jednom

Isprobajte recept za hrskave uštipke sa tikvicama i kukuruzom. Idealni su kao užina ili lagani obrok, a priprema traje manje od pola sata.

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Ukoliko vam treba brz i ukusan obrok, užinu ili prilog koji će se dopasti cijeloj porodici, uštipci od tikvica i kukuruza su pravi izbor.

Spolja su zlatni i hrskavi, a iznutra mekani i sočni zahvaljujući kombinaciji narendane tikvice, slatkog kukuruza i parmezana. Mogu se pripremati u tiganju, rerni ili fritezi na vruć vazduh, pa su odlični za svaku priliku.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: predjelo

Porcije/Količina: 7 uštipaka

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 srednja tikvica (oko 150 g), krupno narendana

65 g integralnog brašna

1 kašičica praška za pecivo

1 kašičica suvog bosiljka

¼ kašičice bijelog luka u prahu

1 kašičica soli

¼ kašičice mljevenog crnog bibera

1 veće jaje

60 ml mlijeka

165 g kukuruza šećerca

50 g rendanog parmezana

ulje za prženje

1. korak: Rendanje tikvice

Narendanu tikvicu posolite sa pola kašičice soli i ostavite desetak minuta u cjediljki da pusti višak tečnosti. Zatim je dobro iscijedite pomoću kuhinjske krpe ili papirnog ubrusa.

2. korak: Miješanje suvih sastojaka

U većoj posudi pomiješajte integralno brašno, prašak za pecivo, suvi bosiljak, bijeli luk u prahu, preostalu so i biber.

3. korak: Miješanje smjese

Pečenje u rerni: Ako želite laganiju verziju, uštipke možete ispeći u rerni na 200 stepeni oko 25 minuta, uz povremeno okretanje.

Dodajte jaje, mlijeko, ocijeđenu tikvicu, kukuruz i rendani parmezan. Sve lagano promiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu.

4. korak: Prženje

U većem tiganju zagrijte nekoliko kašika ulja na srednjoj temperaturi. Kašikom ili mjericom stavljajte manje količine smjese i blago ih spljoštite. Pržite uštipke 2 do 3 minuta sa jedne strane, zatim ih okrenite i pecite još nekoliko minuta dok ne dobiju lijepu zlatnu boju i postanu hrskavi.

5. korak: Služenje

Gotove uštipke prebacite na papirni ubrus kako bi upili višak masnoće. Poslužite ih tople, po želji uz omiljeni sos.

(Stvar ukusa/Mondo)