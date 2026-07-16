Recept za najhrskavije uštipke sa tikvicama i kukuruzom: Nećete moći da se zaustavite na samo jednom

Isprobajte recept za hrskave uštipke sa tikvicama i kukuruzom. Idealni su kao užina ili lagani obrok, a priprema traje manje od pola sata.
Ukoliko vam treba brz i ukusan obrok, užinu ili prilog koji će se dopasti cijeloj porodici, uštipci od tikvica i kukuruza su pravi izbor.
Spolja su zlatni i hrskavi, a iznutra mekani i sočni zahvaljujući kombinaciji narendane tikvice, slatkog kukuruza i parmezana. Mogu se pripremati u tiganju, rerni ili fritezi na vruć vazduh, pa su odlični za svaku priliku.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: predjelo
Porcije/Količina: 7 uštipaka
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 srednja tikvica (oko 150 g), krupno narendana
- 65 g integralnog brašna
- 1 kašičica praška za pecivo
- 1 kašičica suvog bosiljka
- ¼ kašičice bijelog luka u prahu
- 1 kašičica soli
- ¼ kašičice mljevenog crnog bibera
- 1 veće jaje
- 60 ml mlijeka
- 165 g kukuruza šećerca
- 50 g rendanog parmezana
- ulje za prženje
Priprema:
1. korak: Rendanje tikvice
Narendanu tikvicu posolite sa pola kašičice soli i ostavite desetak minuta u cjediljki da pusti višak tečnosti. Zatim je dobro iscijedite pomoću kuhinjske krpe ili papirnog ubrusa.
2. korak: Miješanje suvih sastojaka
U većoj posudi pomiješajte integralno brašno, prašak za pecivo, suvi bosiljak, bijeli luk u prahu, preostalu so i biber.
3. korak: Miješanje smjese
Ako želite laganiju verziju, uštipke možete ispeći u rerni na 200 stepeni oko 25 minuta, uz povremeno okretanje.
Dodajte jaje, mlijeko, ocijeđenu tikvicu, kukuruz i rendani parmezan. Sve lagano promiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu.
4. korak: Prženje
U većem tiganju zagrijte nekoliko kašika ulja na srednjoj temperaturi. Kašikom ili mjericom stavljajte manje količine smjese i blago ih spljoštite. Pržite uštipke 2 do 3 minuta sa jedne strane, zatim ih okrenite i pecite još nekoliko minuta dok ne dobiju lijepu zlatnu boju i postanu hrskavi.
5. korak: Služenje
Gotove uštipke prebacite na papirni ubrus kako bi upili višak masnoće. Poslužite ih tople, po želji uz omiljeni sos.
(Stvar ukusa/Mondo)