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Recept za najhrskavije uštipke sa tikvicama i kukuruzom: Nećete moći da se zaustavite na samo jednom

Recept za najhrskavije uštipke sa tikvicama i kukuruzom: Nećete moći da se zaustavite na samo jednom

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
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Isprobajte recept za hrskave uštipke sa tikvicama i kukuruzom. Idealni su kao užina ili lagani obrok, a priprema traje manje od pola sata.

Uštipci sa tikvicama i kukuruzom Izvor: Shutterstock

Ukoliko vam treba brz i ukusan obrok, užinu ili prilog koji će se dopasti cijeloj porodici, uštipci od tikvica i kukuruza su pravi izbor.

Spolja su zlatni i hrskavi, a iznutra mekani i sočni zahvaljujući kombinaciji narendane tikvice, slatkog kukuruza i parmezana. Mogu se pripremati u tiganju, rerni ili fritezi na vruć vazduh, pa su odlični za svaku priliku.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: predjelo

Porcije/Količina: 7 uštipaka

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 1 srednja tikvica (oko 150 g), krupno narendana
  • 65 g integralnog brašna
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 1 kašičica suvog bosiljka
  • ¼ kašičice bijelog luka u prahu
  • 1 kašičica soli
  • ¼ kašičice mljevenog crnog bibera
  • 1 veće jaje
  • 60 ml mlijeka
  • 165 g kukuruza šećerca
  • 50 g rendanog parmezana
  • ulje za prženje

Priprema:

1. korak: Rendanje tikvice

Narendanu tikvicu posolite sa pola kašičice soli i ostavite desetak minuta u cjediljki da pusti višak tečnosti. Zatim je dobro iscijedite pomoću kuhinjske krpe ili papirnog ubrusa.

2. korak: Miješanje suvih sastojaka

U većoj posudi pomiješajte integralno brašno, prašak za pecivo, suvi bosiljak, bijeli luk u prahu, preostalu so i biber. 

3. korak: Miješanje smjese

Pečenje u rerni:

Ako želite laganiju verziju, uštipke možete ispeći u rerni na 200 stepeni oko 25 minuta, uz povremeno okretanje.

Dodajte jaje, mlijeko, ocijeđenu tikvicu, kukuruz i rendani parmezan. Sve lagano promiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu.

4. korak: Prženje

U većem tiganju zagrijte nekoliko kašika ulja na srednjoj temperaturi. Kašikom ili mjericom stavljajte manje količine smjese i blago ih spljoštite. Pržite uštipke 2 do 3 minuta sa jedne strane, zatim ih okrenite i pecite još nekoliko minuta dok ne dobiju lijepu zlatnu boju i postanu hrskavi.

5. korak: Služenje

Gotove uštipke prebacite na papirni ubrus kako bi upili višak masnoće. Poslužite ih tople, po želji uz omiljeni sos.

(Stvar ukusa/Mondo)

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Tagovi

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