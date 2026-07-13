Sok od mrkve iz blendera: Osvježavajući domaći napitak pun vitamina

Pripremite osvežavajući sok od mrkve u blenderu. Ovaj domaći napitak je pun vitamina i lako se pravi bez sokovnika.

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Domaći sok od mrkve odličan je izbor kada želite brz, osvježavajući i prirodan napitak bez dodatih konzervansa. Za njegovu pripremu nije vam potreban sokovnik, sasvim je dovoljan običan blender.

Uz malo vode i nekoliko minuta pripreme dobićete ukusan sok koji možete piti samostalno ili ga obogatiti limunom, đumbirom ili celerom za još intenzivniji ukus.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: napitak

Porcije/Količina: 2 čaše

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: nema

Ukupno vrijeme pripreme: 10 minuta

Težina: lako

Sastojci:

500 g svježe mrkve

150–250 ml hladne vode

sok od 1/2 limuna (po želji)

manji komad svježeg đumbira (po želji)

1 stabljika celera (po želji)

kockice leda za serviranje

Priprema:

1. korak: Pripremite mrkvu

Mrkvu dobro operite pod mlazom vode. Po želji je oljuštite, pa je isecite na manje komade kako bi se lakše izmiksala u blenderu.

2. korak: Izblendirajte sastojke

U posudu blendera stavite mrkvu. Dodajte vodu, a po želji i celer ili đumbir. Blendirajte dok ne dobijete potpuno glatku smjesu. Vodu dodajte postepeno, tek toliko da blender može nesmetano da radi.

3. korak: Procijedite sok

Preko veće činije stavite gustu cjediljku ili gazu, pa sipajte izblendiranu smjesu. Kašikom ili špatulom dobro pritisnite pulpu kako biste izvukli što više soka.

4. korak: Dodajte završne ukuse

Po želji umiješajte limunov sok za osvežavajuću notu. Sok sipajte u čaše i poslužite odmah, po želji sa nekoliko kockica leda.