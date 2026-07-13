Sok od mrkve iz blendera: Osvježavajući domaći napitak pun vitamina

Pripremite osvežavajući sok od mrkve u blenderu. Ovaj domaći napitak je pun vitamina i lako se pravi bez sokovnika.
Domaći sok od mrkve odličan je izbor kada želite brz, osvježavajući i prirodan napitak bez dodatih konzervansa. Za njegovu pripremu nije vam potreban sokovnik, sasvim je dovoljan običan blender.
Uz malo vode i nekoliko minuta pripreme dobićete ukusan sok koji možete piti samostalno ili ga obogatiti limunom, đumbirom ili celerom za još intenzivniji ukus.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: napitak
Porcije/Količina: 2 čaše
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: nema
Ukupno vrijeme pripreme: 10 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 500 g svježe mrkve
- 150–250 ml hladne vode
- sok od 1/2 limuna (po želji)
- manji komad svježeg đumbira (po želji)
- 1 stabljika celera (po želji)
- kockice leda za serviranje
Priprema:
1. korak: Pripremite mrkvu
Mrkvu dobro operite pod mlazom vode. Po želji je oljuštite, pa je isecite na manje komade kako bi se lakše izmiksala u blenderu.
2. korak: Izblendirajte sastojke
U posudu blendera stavite mrkvu. Dodajte vodu, a po želji i celer ili đumbir. Blendirajte dok ne dobijete potpuno glatku smjesu. Vodu dodajte postepeno, tek toliko da blender može nesmetano da radi.
3. korak: Procijedite sok
Preko veće činije stavite gustu cjediljku ili gazu, pa sipajte izblendiranu smjesu. Kašikom ili špatulom dobro pritisnite pulpu kako biste izvukli što više soka.
4. korak: Dodajte završne ukuse
Po želji umiješajte limunov sok za osvežavajuću notu. Sok sipajte u čaše i poslužite odmah, po želji sa nekoliko kockica leda.