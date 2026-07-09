Recept za projice sa tikvicama i sirom: Mekane, sočne i gotove za samo pola sata

Pripremite brze projice sa tikvicama i sirom za doručak ili večeru. Sočne su, gotove za pola sata i idealne uz jogurt.
Kada želite brz i ukusan doručak ili večeru, projice su uvijek odličan izbor. Uz dodatak rendanih tikvica postaju nevjerovatno sočne, dok im sir daje bogatiji ukus i prelijepu zlatnu koricu.
Priprema traje svega nekoliko minuta, a dok se peku, kuhinjom se širi miris kojem je teško odoljeti. Poslužite ih tople uz čašu jogurta ili kiselog mlijeka i uživajte u jednostavnom domaćem pecivu koje uspijeva baš svaki put.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: 12 projica
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 240 g pšeničnog brašna
- 240 g kukuruznog brašna
- 2 kašičice praška za pecivo
- 200 ml jogurta
- 2 manje tikvice
- 3 kašike ulja
- 2 jaja
- 150 g tvrdog sira
- 1 kašičica soli
Priprema:
1. korak: Pripremite tikvice i rernu
Tikvice operite i narendajte na krupno rende. Ostavite ih desetak minuta da puste višak tečnosti, a zatim ih blago ocijedite. Uključite rernu da se zagrije na 200 stepeni. Kalup za mafine obložite papirnim korpicama ili ga lagano premažite uljem.
2. korak: Pomješajte suve sastojke
U većoj posudi sjedinite pšenično i kukuruzno brašno, prašak za pecivo i so. Dobro promješajte kako bi se svi sastojci ravnomjerno rasporedili.
3. korak: Pripremite mokru smjesu
U drugoj posudi umutite jaja sa jogurtom i uljem dok ne dobijete ujednačenu smjesu.
Sir birajte po ukusu – gauda, kačkavalj ili mladi tvrđi sir daće projicama bogatiji ukus i ljepšu zlatnu koricu.
4. korak: Napravite testo
Mokre sastojke sipajte u posudu sa brašnom i lagano promješajte špatulom. Na kraju dodajte ocijeđene tikvice i krupno rendani sir, pa sjedinite sve sastojke bez pretjeranog mješanja.
5. korak: Ispecite projice
Smjesom napunite pripremljene korpice do dve trećine visine. Pecite u zagrijanoj rerni oko 15 minuta, odnosno dok projice ne porumene i ne dobiju lijepu zlatnu boju.
6. korak: Poslužite
Ostavite projice nekoliko minuta da se prohlade, pa ih poslužite dok su još tople. Odlično se slažu uz jogurt, kiselo mlijeko ili čašu kefira, a ukusne su i kada se potpuno ohlade.