Recept za projice sa tikvicama i sirom: Mekane, sočne i gotove za samo pola sata

Pripremite brze projice sa tikvicama i sirom za doručak ili večeru. Sočne su, gotove za pola sata i idealne uz jogurt.

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Kada želite brz i ukusan doručak ili večeru, projice su uvijek odličan izbor. Uz dodatak rendanih tikvica postaju nevjerovatno sočne, dok im sir daje bogatiji ukus i prelijepu zlatnu koricu.

Priprema traje svega nekoliko minuta, a dok se peku, kuhinjom se širi miris kojem je teško odoljeti. Poslužite ih tople uz čašu jogurta ili kiselog mlijeka i uživajte u jednostavnom domaćem pecivu koje uspijeva baš svaki put.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: 12 projica

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

240 g pšeničnog brašna

240 g kukuruznog brašna

2 kašičice praška za pecivo

200 ml jogurta

2 manje tikvice

3 kašike ulja

2 jaja

150 g tvrdog sira

1 kašičica soli

Priprema:

1. korak: Pripremite tikvice i rernu

Tikvice operite i narendajte na krupno rende. Ostavite ih desetak minuta da puste višak tečnosti, a zatim ih blago ocijedite. Uključite rernu da se zagrije na 200 stepeni. Kalup za mafine obložite papirnim korpicama ili ga lagano premažite uljem.

2. korak: Pomješajte suve sastojke

U većoj posudi sjedinite pšenično i kukuruzno brašno, prašak za pecivo i so. Dobro promješajte kako bi se svi sastojci ravnomjerno rasporedili.

3. korak: Pripremite mokru smjesu

U drugoj posudi umutite jaja sa jogurtom i uljem dok ne dobijete ujednačenu smjesu.

Bonus savjet: Sir birajte po ukusu – gauda, kačkavalj ili mladi tvrđi sir daće projicama bogatiji ukus i ljepšu zlatnu koricu.

4. korak: Napravite testo

Mokre sastojke sipajte u posudu sa brašnom i lagano promješajte špatulom. Na kraju dodajte ocijeđene tikvice i krupno rendani sir, pa sjedinite sve sastojke bez pretjeranog mješanja.

5. korak: Ispecite projice

Smjesom napunite pripremljene korpice do dve trećine visine. Pecite u zagrijanoj rerni oko 15 minuta, odnosno dok projice ne porumene i ne dobiju lijepu zlatnu boju.

6. korak: Poslužite

Ostavite projice nekoliko minuta da se prohlade, pa ih poslužite dok su još tople. Odlično se slažu uz jogurt, kiselo mlijeko ili čašu kefira, a ukusne su i kada se potpuno ohlade.