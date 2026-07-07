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Carska pita sa tikvicama i sirom: Caka u jednom koraku sprečava gnjecavu sredinu

Carska pita sa tikvicama i sirom: Caka u jednom koraku sprečava gnjecavu sredinu

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
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Isprobajte recept za mekanu i sočnu carsku pitu sa tikvicama i sirom koja zbog jednog koraka u pripremi nije gnjecava.

Carska pita sa tikvicama i sirom Izvor: Shutterstock

Kada želite brz i ukusan obrok koji će se dopasti cijeloj porodici, pripremite ovu carsku pitu sa tikvicama. Zahvaljujući jogurtu i prašku za pecivo, tijesto ostaje vazdušasto, dok joj tikvice i sir daju posebnu sočnost.

Najvažniji korak u pripremi je pravilno cijeđenje tikvica, jer upravo ono sprečava da sredina pite ostane gnjecava.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: slana pita

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme pečenja i hlađenja: oko 55 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 15 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • Za pripremu tikvica:

  • 3 šolje rendanih tikvica
  • pola kašičice soli

  • Za tijesto:

  • 3 jaja
  • 1 šolja jogurta
  • pola šolje ulja
  • 2 šolje brašna
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 1 kašičica soli

  • Za bogatiji ukus:

  • 100-150 g sira (feta ili sitan sir)
  • 150 g pečenice ili šunke

Priprema:

1. korak: Pripremite tikvice

Tikvice operite i narendajte. Posolite ih i ostavite da odstoje 10 do 15 minuta kako bi pustile višak tečnosti. Nakon toga ih dobro ocijedite rukama.

2. korak: Umutite tečne sastojke

U većoj posudi kratko umutite jaja, pa dodajte jogurt, ulje i so. Sve dobro sjedinite.

Bonus savjet:

U tijesto možete dodati malo seckane mirođije ili prstohvat bijelog luka u prahu za bogatiju aromu.

3. korak: Dodajte brašno

Pomiješajte brašno i prašak za pecivo, pa ih postepeno umiješajte u tečne sastojke. Dobićete nešto gušće tijesto. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite u ovom receptu.

4. korak: Umiješajte nadjev

U smjesu dodajte ocijeđene tikvice, izmrvljeni sir i sitno isjeckanu pečenicu ili šunku. Lagano promiješajte kako bi se svi sastojci ravnomjerno rasporedili.

5. korak: Ispecite pitu

Pleh podmažite i pospite brašnom ili ga obložite papirom za pečenje. Sipajte smjesu i poravnajte površinu. Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 35 do 40 minuta, dok pita ne dobije lijepu zlatnu koricu.

6. korak: Ostavite da se prohladi

Pečenu pitu izvadite iz rerne i ostavite najmanje 15 minuta prije sječenja. Tako će se lakše sjeći i zadržati lijepu strukturu.

(Stvar ukusa/Mondo)

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