Isprobajte recept za mekanu i sočnu carsku pitu sa tikvicama i sirom koja zbog jednog koraka u pripremi nije gnjecava.

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Kada želite brz i ukusan obrok koji će se dopasti cijeloj porodici, pripremite ovu carsku pitu sa tikvicama. Zahvaljujući jogurtu i prašku za pecivo, tijesto ostaje vazdušasto, dok joj tikvice i sir daju posebnu sočnost.

Najvažniji korak u pripremi je pravilno cijeđenje tikvica, jer upravo ono sprečava da sredina pite ostane gnjecava.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: slana pita

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme pečenja i hlađenja: oko 55 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 15 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za pripremu tikvica:

3 šolje rendanih tikvica

pola kašičice soli

Za tijesto:

3 jaja

1 šolja jogurta

pola šolje ulja

2 šolje brašna

1 kesica praška za pecivo

1 kašičica soli

Za bogatiji ukus:

100-150 g sira (feta ili sitan sir)

150 g pečenice ili šunke

1. korak: Pripremite tikvice

Tikvice operite i narendajte. Posolite ih i ostavite da odstoje 10 do 15 minuta kako bi pustile višak tečnosti. Nakon toga ih dobro ocijedite rukama.

2. korak: Umutite tečne sastojke

U većoj posudi kratko umutite jaja, pa dodajte jogurt, ulje i so. Sve dobro sjedinite.

Bonus savjet: U tijesto možete dodati malo seckane mirođije ili prstohvat bijelog luka u prahu za bogatiju aromu.

3. korak: Dodajte brašno

Pomiješajte brašno i prašak za pecivo, pa ih postepeno umiješajte u tečne sastojke. Dobićete nešto gušće tijesto. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite u ovom receptu.

Vidi opis Carska pita sa tikvicama i sirom: Caka u jednom koraku sprečava gnjecavu sredinu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Riccio da favola/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Fotofairy777/Shutterstoc Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

4. korak: Umiješajte nadjev

U smjesu dodajte ocijeđene tikvice, izmrvljeni sir i sitno isjeckanu pečenicu ili šunku. Lagano promiješajte kako bi se svi sastojci ravnomjerno rasporedili.

5. korak: Ispecite pitu

Pleh podmažite i pospite brašnom ili ga obložite papirom za pečenje. Sipajte smjesu i poravnajte površinu. Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 35 do 40 minuta, dok pita ne dobije lijepu zlatnu koricu.

6. korak: Ostavite da se prohladi

Pečenu pitu izvadite iz rerne i ostavite najmanje 15 minuta prije sječenja. Tako će se lakše sjeći i zadržati lijepu strukturu.

(Stvar ukusa/Mondo)