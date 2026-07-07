Isprobajte recept za mekanu i sočnu carsku pitu sa tikvicama i sirom koja zbog jednog koraka u pripremi nije gnjecava.
Kada želite brz i ukusan obrok koji će se dopasti cijeloj porodici, pripremite ovu carsku pitu sa tikvicama. Zahvaljujući jogurtu i prašku za pecivo, tijesto ostaje vazdušasto, dok joj tikvice i sir daju posebnu sočnost.
Najvažniji korak u pripremi je pravilno cijeđenje tikvica, jer upravo ono sprečava da sredina pite ostane gnjecava.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: slana pita
Porcije/Količina: 6–8 porcija
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme pečenja i hlađenja: oko 55 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 15 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za pripremu tikvica:
- 3 šolje rendanih tikvica
- pola kašičice soli
Za tijesto:
- 3 jaja
- 1 šolja jogurta
- pola šolje ulja
- 2 šolje brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- 1 kašičica soli
Za bogatiji ukus:
- 100-150 g sira (feta ili sitan sir)
- 150 g pečenice ili šunke
Priprema:
1. korak: Pripremite tikvice
Tikvice operite i narendajte. Posolite ih i ostavite da odstoje 10 do 15 minuta kako bi pustile višak tečnosti. Nakon toga ih dobro ocijedite rukama.
2. korak: Umutite tečne sastojke
U većoj posudi kratko umutite jaja, pa dodajte jogurt, ulje i so. Sve dobro sjedinite.
U tijesto možete dodati malo seckane mirođije ili prstohvat bijelog luka u prahu za bogatiju aromu.
3. korak: Dodajte brašno
Pomiješajte brašno i prašak za pecivo, pa ih postepeno umiješajte u tečne sastojke. Dobićete nešto gušće tijesto. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite u ovom receptu.
Carska pita sa tikvicama i sirom: Caka u jednom koraku sprečava gnjecavu sredinu
4. korak: Umiješajte nadjev
U smjesu dodajte ocijeđene tikvice, izmrvljeni sir i sitno isjeckanu pečenicu ili šunku. Lagano promiješajte kako bi se svi sastojci ravnomjerno rasporedili.
5. korak: Ispecite pitu
Pleh podmažite i pospite brašnom ili ga obložite papirom za pečenje. Sipajte smjesu i poravnajte površinu. Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 35 do 40 minuta, dok pita ne dobije lijepu zlatnu koricu.
6. korak: Ostavite da se prohladi
Pečenu pitu izvadite iz rerne i ostavite najmanje 15 minuta prije sječenja. Tako će se lakše sjeći i zadržati lijepu strukturu.
(Stvar ukusa/Mondo)