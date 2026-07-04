Svi žele ovaj recept!
Jednostavan način da ljubav prema kafi pretvorite u prelijepu poslasticu. Ovo je brz i ukusan recept za sladoled koji može da napravi apsolutno svak, bez posebnih kulinarskih vještina i bez komplikacija. Svi sastojci su jednostavni i često ih već imate u kuhinji, ali je važno da nikako ne koristite domaću, već isključivo insant nes kafu u granulama.
Osnovne informacije
- Tip jela: sladoled/desert
- Broj porcija: 6–8
- Vrijeme pripreme: oko 20 minuta
- Vrijeme hlađenja: najmanje 4–6 sati (idealno preko noći)
- Ukupno vrijeme pripreme: 20 minuta + hlađenje
- Težina pripreme: lako
Sastojci:
- 100 ml mlijeka
- 100 g šećera u prahu
- 3 kašike instant kafe
- 400 ml slatke pavlake
- 100 g čokolade
- 5 g kakao praha
U galeriji ispod pogledajte kako se pravi sladoled na štapiću!
Recept za sladoled od kafe: Domaći kremasti desert za kojim svi polude čim ga probaju
Priprema:
1. Korak: Priprema baze od kafe
U manjoj posudi pomiješajte instant kafu, šećer u prahu i mlijeko. Miješajte dok se sve potpuno ne rastvori i dobije glatka smjesa.
Ako želite još kremastiji sladoled, povremeno ga promiješajte tokom prvih 2–3 sata zamrzavanja, tako ćete spriječiti stvaranje kristala i dobiti savršeno gladak, baršunast desert.
2. Korak: Mućenje pavlake
Umutite slatku pavlaku dok ne postane čvrst šlag. Ovo je osnova za kremastu teksturu sladoleda. U umućenu pavlaku dodajte pripremljenu kafu i lagano sjedinite špatulom. Pazite da smjesa ostane vazdušasta.
3. Korak: Čokolada
Otopite čokoladu i dodajte je u smjesu zajedno sa kakaom u prahu. Sve lagano promiješajte dok ne dobijete ujednačen krem.
4. Korak: Zamrzavanje
Smjesu prebacite u posudu i stavite u zamrzivač najmanje 4–6 sati, a najbolje preko noći.