Recept za sladoled od kafe: Domaći kremasti desert za kojim svi polude čim ga probaju

Svi žele ovaj recept!

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Jednostavan način da ljubav prema kafi pretvorite u prelijepu poslasticu. Ovo je brz i ukusan recept za sladoled koji može da napravi apsolutno svak, bez posebnih kulinarskih vještina i bez komplikacija. Svi sastojci su jednostavni i često ih već imate u kuhinji, ali je važno da nikako ne koristite domaću, već isključivo insant nes kafu u granulama.

Osnovne informacije

Tip jela: sladoled/desert

Broj porcija: 6–8

Vrijeme pripreme: oko 20 minuta

Vrijeme hlađenja: najmanje 4–6 sati (idealno preko noći)

Ukupno vrijeme pripreme: 20 minuta + hlađenje

Težina pripreme: lako

Sastojci:

100 ml mlijeka

100 g šećera u prahu

3 kašike instant kafe

400 ml slatke pavlake

100 g čokolade

5 g kakao praha

U galeriji ispod pogledajte kako se pravi sladoled na štapiću!

Priprema:

1. Korak: Priprema baze od kafe

U manjoj posudi pomiješajte instant kafu, šećer u prahu i mlijeko. Miješajte dok se sve potpuno ne rastvori i dobije glatka smjesa.

Dodatni savjet Ako želite još kremastiji sladoled, povremeno ga promiješajte tokom prvih 2–3 sata zamrzavanja, tako ćete spriječiti stvaranje kristala i dobiti savršeno gladak, baršunast desert.

2. Korak: Mućenje pavlake

Umutite slatku pavlaku dok ne postane čvrst šlag. Ovo je osnova za kremastu teksturu sladoleda. U umućenu pavlaku dodajte pripremljenu kafu i lagano sjedinite špatulom. Pazite da smjesa ostane vazdušasta.

3. Korak: Čokolada

Otopite čokoladu i dodajte je u smjesu zajedno sa kakaom u prahu. Sve lagano promiješajte dok ne dobijete ujednačen krem.

4. Korak: Zamrzavanje

Smjesu prebacite u posudu i stavite u zamrzivač najmanje 4–6 sati, a najbolje preko noći.