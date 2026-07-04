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Recept za sladoled od kafe: Domaći kremasti desert za kojim svi polude čim ga probaju

Recept za sladoled od kafe: Domaći kremasti desert za kojim svi polude čim ga probaju

Autor Haris Krhalić Izvor Stvar ukusa
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Svi žele ovaj recept!

Recept za sladoled od kafe Izvor: Shutterstock

Jednostavan način da ljubav prema kafi pretvorite u prelijepu poslasticu. Ovo je brz i ukusan recept za sladoled koji može da napravi apsolutno svak, bez posebnih kulinarskih vještina i bez komplikacija. Svi sastojci su jednostavni i često ih već imate u kuhinji, ali je važno da nikako ne koristite domaću, već isključivo insant nes kafu u granulama.

Osnovne informacije

  • Tip jela: sladoled/desert
  • Broj porcija: 6–8
  • Vrijeme pripreme: oko 20 minuta
  • Vrijeme hlađenja: najmanje 4–6 sati (idealno preko noći)
  • Ukupno vrijeme pripreme: 20 minuta + hlađenje
  • Težina pripreme: lako

Sastojci:

  • 100 ml mlijeka
  • 100 g šećera u prahu
  • 3 kašike instant kafe
  • 400 ml slatke pavlake
  • 100 g čokolade
  • 5 g kakao praha

U galeriji ispod pogledajte kako se pravi sladoled na štapiću!

Priprema:

1. Korak: Priprema baze od kafe

U manjoj posudi pomiješajte instant kafu, šećer u prahu i mlijeko. Miješajte dok se sve potpuno ne rastvori i dobije glatka smjesa.

Dodatni savjet

Ako želite još kremastiji sladoled, povremeno ga promiješajte tokom prvih 2–3 sata zamrzavanja, tako ćete spriječiti stvaranje kristala i dobiti savršeno gladak, baršunast desert.

2. Korak: Mućenje pavlake

Umutite slatku pavlaku dok ne postane čvrst šlag. Ovo je osnova za kremastu teksturu sladoleda. U umućenu pavlaku dodajte pripremljenu kafu i lagano sjedinite špatulom. Pazite da smjesa ostane vazdušasta.

3. Korak: Čokolada

Otopite čokoladu i dodajte je u smjesu zajedno sa kakaom u prahu. Sve lagano promiješajte dok ne dobijete ujednačen krem.

4. Korak: Zamrzavanje

Smjesu prebacite u posudu i stavite u zamrzivač najmanje 4–6 sati, a najbolje preko noći. 

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